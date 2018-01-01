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У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО

У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО
У селі Сирники Луцького району почали капітальний ремонт вулиці Сарнівська.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала голова ОТГ Олена Твердохліб.

"Розпочато роботи по капітальному ремонту вул.Сарнівська в с.Сирники.
Вартість робіт 1 млн.491 тис.792грн. З них 400тис.грн. отримано від Луцької міської ради та 1млн.091 тис.грн. кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури", - йдеться у дописі.

У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО
У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО
У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО
У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО

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Теги: дорога, ремонт, благоустрій
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