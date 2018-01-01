У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У селі Сирники Луцького району почали капітальний ремонт вулиці Сарнівська.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Розпочато роботи по капітальному ремонту вул.Сарнівська в с.Сирники.
Вартість робіт 1 млн.491 тис.792грн. З них 400тис.грн. отримано від Луцької міської ради та 1млн.091 тис.грн. кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Розпочато роботи по капітальному ремонту вул.Сарнівська в с.Сирники.
Вартість робіт 1 млн.491 тис.792грн. З них 400тис.грн. отримано від Луцької міської ради та 1млн.091 тис.грн. кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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