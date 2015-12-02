У Луцьку – битва університетів та коледжів





Про це повідомили на офіційній сторінці заходу



"Знаєш, ми тут подумали… Нам мало Дня студента. Най буде Тиждень Студента! Цього року вперше Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради і Молодіжна рада Луцька об’єднали свої сили заради тебе і готують цілу Битву Університетів та Коледжів", - повідомили організатори.



Протягом 12 – 16 листопада тебе чекає град можливостей і крутезних подій, а саме:



- Брейн-ринг,

- Спортивні змагання,

- Mindgame,

- КВН,

- Дебати.



"А це означає, що потрібно вже збирати однодумців та готувати команду, адже тільки разом ми – СИЛА. За додатковою інформацією звертатися до Petryk Demian - +380951519491", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для луцьких студентів організують битву університетів та коледжів.Про це повідомили на офіційній сторінці заходу у Facebook "Знаєш, ми тут подумали… Нам мало Дня студента. Най буде Тиждень Студента! Цього року вперше Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради і Молодіжна рада Луцька об’єднали свої сили заради тебе і готують цілу Битву Університетів та Коледжів", - повідомили організатори.Протягом 12 – 16 листопада тебе чекає град можливостей і крутезних подій, а саме:- Брейн-ринг,- Спортивні змагання,- Mindgame,- КВН,- Дебати."А це означає, що потрібно вже збирати однодумців та готувати команду, адже тільки разом ми – СИЛА. За додатковою інформацією звертатися до Petryk Demian - +380951519491", - йдеться у повідомленні.

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