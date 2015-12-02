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У Луцьку – битва університетів та коледжів

У Луцьку – битва університетів та коледжів
Для луцьких студентів організують битву університетів та коледжів.

Про це повідомили на офіційній сторінці заходу у Facebook.

"Знаєш, ми тут подумали… Нам мало Дня студента. Най буде Тиждень Студента! Цього року вперше Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради і Молодіжна рада Луцька об’єднали свої сили заради тебе і готують цілу Битву Університетів та Коледжів", - повідомили організатори.

Протягом 12 – 16 листопада тебе чекає град можливостей і крутезних подій, а саме:

- Брейн-ринг,
- Спортивні змагання,
- Mindgame,
- КВН,
- Дебати.

"А це означає, що потрібно вже збирати однодумців та готувати команду, адже тільки разом ми – СИЛА. За додатковою інформацією звертатися до Petryk Demian - +380951519491", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку – битва університетів та коледжів

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Теги: освіта, молодь, розваги, битва
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