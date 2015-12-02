У Луцьку – битва університетів та коледжів
Сьогодні, 11:21
Для луцьких студентів організують битву університетів та коледжів.
Про це повідомили на офіційній сторінці заходу у Facebook.
"Знаєш, ми тут подумали… Нам мало Дня студента. Най буде Тиждень Студента! Цього року вперше Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради і Молодіжна рада Луцька об’єднали свої сили заради тебе і готують цілу Битву Університетів та Коледжів", - повідомили організатори.
Протягом 12 – 16 листопада тебе чекає град можливостей і крутезних подій, а саме:
- Брейн-ринг,
- Спортивні змагання,
- Mindgame,
- КВН,
- Дебати.
"А це означає, що потрібно вже збирати однодумців та готувати команду, адже тільки разом ми – СИЛА. За додатковою інформацією звертатися до Petryk Demian - +380951519491", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на офіційній сторінці заходу у Facebook.
"Знаєш, ми тут подумали… Нам мало Дня студента. Най буде Тиждень Студента! Цього року вперше Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради і Молодіжна рада Луцька об’єднали свої сили заради тебе і готують цілу Битву Університетів та Коледжів", - повідомили організатори.
Протягом 12 – 16 листопада тебе чекає град можливостей і крутезних подій, а саме:
- Брейн-ринг,
- Спортивні змагання,
- Mindgame,
- КВН,
- Дебати.
"А це означає, що потрібно вже збирати однодумців та готувати команду, адже тільки разом ми – СИЛА. За додатковою інформацією звертатися до Petryk Demian - +380951519491", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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