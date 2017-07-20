У Луцьку потяг на смерть збив людину: подробиці





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, трагедія трапилася 24 жовтня, близько 22:00.



Як розповіли у прес-службі поліції, поїзд «Київ-Ковель» наїхав на чоловіка неподалік вулиці Ківерцівської.



Наразі, правоохоронці встановлюють особу загиблого.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.



Досудове розслідування триває.

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