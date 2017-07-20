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У Луцьку потяг на смерть збив людину: подробиці

У Луцьку потяг на смерть збив людину: подробиці
У Луцьку під колеса потяга потрапила людина.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, трагедія трапилася 24 жовтня, близько 22:00.

Як розповіли у прес-службі поліції, поїзд «Київ-Ковель» наїхав на чоловіка неподалік вулиці Ківерцівської.

Наразі, правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Досудове розслідування триває.

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Теги: трагедія, смерть, Луцьк, потяг
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А подробиці де?
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