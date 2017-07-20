У Луцьку потяг на смерть збив людину: подробиці
Сьогодні, 11:33
У Луцьку під колеса потяга потрапила людина.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, трагедія трапилася 24 жовтня, близько 22:00.
Як розповіли у прес-службі поліції, поїзд «Київ-Ковель» наїхав на чоловіка неподалік вулиці Ківерцівської.
Наразі, правоохоронці встановлюють особу загиблого.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, трагедія трапилася 24 жовтня, близько 22:00.
Як розповіли у прес-службі поліції, поїзд «Київ-Ковель» наїхав на чоловіка неподалік вулиці Ківерцівської.
Наразі, правоохоронці встановлюють особу загиблого.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А подробиці де?
Останні новини
Луцькрада вимагає реакції президента на антиукраїнські дії Польщі, Угорщини та Румунії
Сьогодні, 11:52
На Буковині 45 школярів та вагітна вчителька захворіли на кір
Сьогодні, 11:46
У Луцьку потяг на смерть збив людину: подробиці
Сьогодні, 11:33
У Луцьку – битва університетів та коледжів
Сьогодні, 11:21