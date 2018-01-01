вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вивезли причіп сміття: волинські школярі прибирали у лісі. ФОТО

Вивезли причіп сміття: волинські школярі прибирали у лісі. ФОТО
Учні школи в селі Заброди Ратнівського району разом із працівниками ДП «СЛАП «Ратнеагроліс» провели акцію «Чистий ліс».

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Діти прибрали посадку в селі Лучичі та узбіччя траси Ковель-Брест від повороту на Камінь-Каширський до урочища Козацька гора.

Учасники акції вивезли причіп сміття.

"Хочеться вірити, що їхню роботу оцінять і діти, і дорослі та не смітитимуть ні в лісі, ні деінде. Адже ми всі хочемо жити у чистоті", - йдеться у повідомленні.

Вивезли причіп сміття: волинські школярі прибирали у лісі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві жінка вистрибнула з 9-го поверху
Сьогодні, 18:19
Андрій Покровський: «Всі розмови про ціну газу є політичними»
Сьогодні, 18:15
Вивезли причіп сміття: волинські школярі прибирали у лісі. ФОТО
Сьогодні, 18:05
На Волині у жінки в магазині поцупили телефон
Сьогодні, 17:51
У Києві хочуть провести Дні Волині
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
У лісі поблизу Шацька – купи сміття. ФОТО У лісі поблизу Шацька – купи сміття. ФОТО
18 жовтень, 13:32
Володимир Бондар розповів до кого звертатися, якщо виявили сміття у лісі Володимир Бондар розповів до кого звертатися, якщо виявили сміття у лісі
30 вересень, 11:58
Підгузки, банки і пляшки: у лісі на Волині – купи сміття Підгузки, банки і пляшки: у лісі на Волині – купи сміття
06 серпень, 18:46
Жодного клаптика без сміття: у селі під Луцьком ліс загидили відходами Жодного клаптика без сміття: у селі під Луцьком ліс загидили відходами
10 квітень, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку запрацювала поліцейська станція. ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
У Зайцевої знайшли важку хворобу
Сьогодні, 18:46
 0
Лучан кличуть на «Новорічний кекс»*
Сьогодні, 18:31
 0
У Києві жінка вистрибнула з 9-го поверху
Сьогодні, 18:19
 0
Андрій Покровський: «Всі розмови про ціну газу є політичними»
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8