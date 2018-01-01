Вивезли причіп сміття: волинські школярі прибирали у лісі. ФОТО

Учні школи в селі Заброди Ратнівського району разом із працівниками ДП «СЛАП «Ратнеагроліс» провели акцію «Чистий ліс».Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.Діти прибрали посадку в селі Лучичі та узбіччя траси Ковель-Брест від повороту на Камінь-Каширський до урочища Козацька гора.Учасники акції вивезли причіп сміття."Хочеться вірити, що їхню роботу оцінять і діти, і дорослі та не смітитимуть ні в лісі, ні деінде. Адже ми всі хочемо жити у чистоті", - йдеться у повідомленні.