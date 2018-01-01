Луцькрада вимагає реакції президента на антиукраїнські дії Польщі, Угорщини та Румунії

Луцька міська рада направить звернення до парламенту, аби керівництво держави відреагувало на втручання представників сусідніх держав у внутрішні справи України.Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту у четвер, 25 жовтня.Як зазначив голова комісії, починаючи з 2014 року, коли розпочато воєнну агресію Російської Федерації проти України, посадовці, політики та представники інших структур Польщі, Угорщини та Румунії намагаються втручатися у внутрішні справи нашої держави, зокрема це стосується західних областей.Антиукраїнська політика вищезазначених держав проявляється в актуалізації територіальних претензій, поширенні історичних фальсифікацій, формуванні з України та українців образу ворога.Депутати заявляють, що Україна прагне дружніх і рівноправних відносин із західними сусідами. Однак вважають, що неприпустимо закривати очі на недружні кроки, які набули системного характеру.Відтак, у зверненні, яке планують направити до парламенту, закликають Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України виконати наступні вимоги:- розробити зовнішньополітичну стратегію щодо міжнародної політики України в просторі Центрально-Східної Європи;- винести на міжнародний рівень проблематику українсько-польських, українсько-угорських, українсько-румунських відносин, порушити це питання у Раді Європи;- до розв’язання міжнаціональних проблем у західних областях України залучати союзні держави, зокрема країни Балтії, Скандинавії, Велику Британію, США та Канаду;- створити міжгалузевий Інститут геополітичних досліджень для вивчення зовнішньополітичних загроз та ризиків для української держави;- належно та рішуче реагувати на антиукраїнську політику іноземних держав на території Західної України;- оскаржувати ухвалення змін до законодавства про інститут національної пам’яті в Республіці Польща, які мають антиукраїнський зміст; унеможливити поширення імперської, шовіністичної, антиукраїнської пропаганди Польщі на території України, зокрема під час заходів щодо відзначення 100-річчя відновлення Польської держави;- заборонити використання імперських символів сусідніх держав на території України, зокрема в меморіальних місцях, на пам’ятках архітектури тощо;- вивезти з території музею-заповідника «Личаківський цвинтар» у Львові незаконно встановлені скульптури левів як символ панування у Львові польської окупаційної влади;- напрацювати і прийняти Загальнодержавну цільову програму вшанування пам’яті українських жертв окупаційних режимів у ХХ ст. (російського, німецького, польського, угорського, румунського);- належно відзначити 100-річчя Західно-Української Народної Республіки впродовж 2018-2023 років, з цією метою ухвалити Постанову Верховної Ради України про 100-річчя ЗУНР, у якій розробити план заходів та передбачити фінансування, зокрема на проведення наукових конференцій, друк архівних матеріалів, видання тематичної літератури, проведення виставок тощо, популяризацію теми сторіччя Української державності в Україні та за кордоном;- належно захищати права українців за кордоном, не допускати переслідування через політичні, релігійні та культурні переконання;- державним уповноваженим органам України переглянути роботу культурних, гуманітарних, інформаційних, освітніх іноземних товариств на території України на предмет дотримання ними українського законодавства;- з метою припинення практики видачі паспортів іноземних держав громадянам України ухвалити закон про заборону подвійного громадянства та про кримінальну відповідальність за його порушення.Члени комісії підтримали проект звернення, остаточне рішення приймуть депутати на пленарному засіданні сесії міськради.