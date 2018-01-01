На Буковині 45 школярів та вагітна вчителька захворіли на кір





Більшість хворих лікуються вдома, - йдеться у сюжеті



Лише восьмеро дітей перебувають у шпиталі в стані середньої тяжкості.



"Наймолодші - це діточки першого класу, і найстарші – це 11 клас. Це лихоманка, це головний біль, це ознаки кон’юнктивіту, блювота та загальна слабкість", - розповідає заступник головного лікаря Хотинської ЦРЛ Алла Яковенко.



Переважно потерпілі не мали щеплень. Перший випадок захворювання у школі зафіксували у вересні. Кількість недужих поступово збільшувалась, та навчальний заклад на карантин закрили лише зараз. Та й те не через кір, а через ГРВІ. Загальна кількість хворих перевалила за сотню.



"Захворів вперше хлопчик з першого класу. Він був в гостях у Путильському районі, пізніше ми дізнались, що той район страждає від спалаху кору. 23 роки працюю директором школи, я не пам’ятаю такого випадку, такого спалаху на захворюваність на кір", - зазначає директор Рукшинської школи Сергій Шишковський.



Нагадаємо, у Івано-Франківський області на кір захворіло 53 дитини через неналежне зберігання та введення вакцин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок спалаху кору у селі Рукшина на Буковині захворіли 45 дітей та одна вагітна вчителька.Більшість хворих лікуються вдома, - йдеться у сюжеті ТСН Лише восьмеро дітей перебувають у шпиталі в стані середньої тяжкості."Наймолодші - це діточки першого класу, і найстарші – це 11 клас. Це лихоманка, це головний біль, це ознаки кон’юнктивіту, блювота та загальна слабкість", - розповідає заступник головного лікаря Хотинської ЦРЛПереважно потерпілі не мали щеплень. Перший випадок захворювання у школі зафіксували у вересні. Кількість недужих поступово збільшувалась, та навчальний заклад на карантин закрили лише зараз. Та й те не через кір, а через ГРВІ. Загальна кількість хворих перевалила за сотню."Захворів вперше хлопчик з першого класу. Він був в гостях у Путильському районі, пізніше ми дізнались, що той район страждає від спалаху кору. 23 роки працюю директором школи, я не пам’ятаю такого випадку, такого спалаху на захворюваність на кір", - зазначає директор Рукшинської школи Сергій Шишковський.Нагадаємо, у Івано-Франківський області на кір захворіло 53 дитини через неналежне зберігання та введення вакцин.

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