Волинського фермера змусили повернути державі землю вартістю 3 мільйони





Факт самовільного зайняття землі було встановлено у ході проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області перевірки, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.



При цьому договір оренди землі господарство не укладало, рішення уповноваженими органами про надання земельної ділянки в користування фермерського господарства не приймалося.



Фермери не оспорювали використання землі й після звернення прокуратури до суду та відкриття провадження у справі господарство звільнило самовільно зайняту земельку ділянку.



Відтак, ухвалою господарського суду Волинської області провадження у справі закрито.







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