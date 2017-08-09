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Волинського фермера змусили повернути державі землю вартістю 3 мільйони

Волинського фермера змусили повернути державі землю вартістю 3 мільйони
У Старовижівському районі фермерське господарство повернуло державі самовільно зайняту земельну ділянку вартістю 3 млн. грн, яку вони обробили та засіяли соєю.

Факт самовільного зайняття землі було встановлено у ході проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області перевірки, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

При цьому договір оренди землі господарство не укладало, рішення уповноваженими органами про надання земельної ділянки в користування фермерського господарства не приймалося.

Фермери не оспорювали використання землі й після звернення прокуратури до суду та відкриття провадження у справі господарство звільнило самовільно зайняту земельку ділянку.

Відтак, ухвалою господарського суду Волинської області провадження у справі закрито.



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Теги: земля, фермер
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