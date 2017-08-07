У Луцьку на хабарі в 60 тисяч погорів старший інспектор патрульної поліції

У Луцьку СБУ викрила на хабарі старшого інспектора патрульної поліції.Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старшого інспектора відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції у Волинській області, - повідомили у прес-службі СБУ Волині.Оперативники спецслужби встановили, що капітан поліції вимагав від місцевого підприємця шістдесят тисяч гривень. У таку суму зловмисник «оцінив» нестворення штучних перешкод при оформленні дозвільних документів на встановлення вздовж автошляхів рекламних щитів. Оперативники спецслужби задокументували отримання поліцейським частини хабара у розмірі понад шістнадцять тисяч гривень.Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили протиправно отримані гроші та дозвільні документи, які капітан почав оформлювати після отримання частини неправомірної вигоди.У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.Операція з викриття хабарника проводилась спільно з внутрішньою безпекою національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.