На Волині у жінки в магазині поцупили телефон
Сьогодні, 17:51
У Володимирі-Волинському в 28-річної жінки поцупили телефон.
Неприємний інцидент трапився 24 жовтня, - пише Володимир медіа.
Зазначається, що після 9-ої години ранку жінка вирушила по хліб до одного із торгових закладів на вулиці Ковельській.
Так, в момент розрахунку за хлібобулочні вироби, невідома особа непомітно витягнула із її кишені мобільний телефон вартістю 10 тисяч гривень.
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Неприємний інцидент трапився 24 жовтня, - пише Володимир медіа.
Зазначається, що після 9-ої години ранку жінка вирушила по хліб до одного із торгових закладів на вулиці Ковельській.
Так, в момент розрахунку за хлібобулочні вироби, невідома особа непомітно витягнула із її кишені мобільний телефон вартістю 10 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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