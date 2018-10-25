На Волині у жінки в магазині поцупили телефон





Неприємний інцидент трапився 24 жовтня, - пише



Зазначається, що після 9-ої години ранку жінка вирушила по хліб до одного із торгових закладів на вулиці Ковельській.



Так, в момент розрахунку за хлібобулочні вироби, невідома особа непомітно витягнула із її кишені мобільний телефон вартістю 10 тисяч гривень.

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