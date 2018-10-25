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На Волині у жінки в магазині поцупили телефон

На Волині у жінки в магазині поцупили телефон
У Володимирі-Волинському в 28-річної жінки поцупили телефон.

Неприємний інцидент трапився 24 жовтня, - пише Володимир медіа.

Зазначається, що після 9-ої години ранку жінка вирушила по хліб до одного із торгових закладів на вулиці Ковельській.

Так, в момент розрахунку за хлібобулочні вироби, невідома особа непомітно витягнула із її кишені мобільний телефон вартістю 10 тисяч гривень.

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Теги: крадіжка, телефон
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