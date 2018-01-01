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На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО

На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО
На Волині розшукують мешканку Закарпатської області Болог Сільвію Юліївну, 1 квітня 1969 року нарождення.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Їй інкримінують ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Жінка переховується від органів суду. Луцький міськрайонний суд обрав їй запобіжний захід – взяття під варту.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-20-98, 0501615407 або «102».

Конфіденційність гарантується.
На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО

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Теги: розшук. поліція, Волинь
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