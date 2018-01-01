На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО

Болог Сільвію Юліївну, 1 квітня 1969 року нарождення.



Про це повідомили у прес-службі



Їй інкримінують ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.



Жінка переховується від органів суду. Луцький міськрайонний суд обрав їй запобіжний захід – взяття під варту.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-20-98, 0501615407 або «102».



Конфіденційність гарантується.



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