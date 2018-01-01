На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО
Сьогодні, 12:50
На Волині розшукують мешканку Закарпатської області Болог Сільвію Юліївну, 1 квітня 1969 року нарождення.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Їй інкримінують ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Жінка переховується від органів суду. Луцький міськрайонний суд обрав їй запобіжний захід – взяття під варту.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-20-98, 0501615407 або «102».
Конфіденційність гарантується.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Їй інкримінують ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Жінка переховується від органів суду. Луцький міськрайонний суд обрав їй запобіжний захід – взяття під варту.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-20-98, 0501615407 або «102».
Конфіденційність гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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