В Україні компенсують витрати за комуналку всім, хто не встиг оформити субсидію





Про це повідомляє урядовий портал Teplo.gov.ua, - пише



Відповідно до постанови №848, гроші будуть відшкодовані, навіть якщо сім'я подасть документи на субсидію у листопаді або грудні.



В уряді також нагадали, що для отримання субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи до місцевих управлінь праці та соціальної політики, органів соціального захисту або через інтернет на сайті subsidii.mlsp.gov.ua. На цьому ж сайті також можна дізнатися розмір призначеної субсидії.



До слова, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева сповістив, що для оформлення субсидії в Україні не обов'язково особисто приходити на прийом, адже є ще 2 варіанти оформлення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України компенсує витрати на оплату житлово-комунальних послуг тим, хто не встиг оформити субсидію до початку опалювального сезону.Про це повідомляє урядовий портал Teplo.gov.ua, - пише 24 канал Відповідно до постанови №848, гроші будуть відшкодовані, навіть якщо сім'я подасть документи на субсидію у листопаді або грудні.В уряді також нагадали, що для отримання субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи до місцевих управлінь праці та соціальної політики, органів соціального захисту або через інтернет на сайті subsidii.mlsp.gov.ua. На цьому ж сайті також можна дізнатися розмір призначеної субсидії.До слова, раніше міністр соціальної політикисповістив, що для оформлення субсидії в Україні не обов'язково особисто приходити на прийом, адже є ще 2 варіанти оформлення.

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