вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
У Луцьку на вулиці Привокзальній відновлює роботу Центр допомоги учасникам АТО, де бійці зможуть отримати психологічну та фізіологічну реабілітацію. Окрім того, тут постійно чергуватимуть групи швидкого реагування для екстрених випадків.

Урочисте відкриття оновленого закладу відбулося 25 жовтня.

Нагадаємо, що Центр допомоги учасникам АТО у Волинській області відкрили ще у 2015 році. Тривалий час центр очолював атовець Юрій Дмитрук, який за декілька років привіз на Волинь сотні тонн благодійної гуманітаної допомоги із Європи. Проте, заснований виключно на волонтерській діяльності, згодом центр припинив свою роботу. Наразі Волинська обласна державна адміністрація відреагувала на прохання учасників війни на Сході та передала приміщення на вулиці Привокзальна, 12 у розпорядження центру.
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

Ініціатором відновлення роботи центру був його колишній очільник Юрій Дмитрук та психолог Олена Звєрєва, які звернулися із такою ініціативою до адміністрації.

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, коли стало відомо, що будівництво великого профільного центру у Луцьку відкладається, вирішили тимчасово «перепрофілювати» наявне приміщення та відновити тут роботу.
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

«Я сподіваюся, що про відкриття і центр швидко дізнаються хлопці. Я навіть не сумніваюся у тому, що учасники бойових дій, які проживають на Волині, спілкуються між собою постійно, тому ми маємо розраховувати, що кожен, хто сюди прийде, отримає допомогу», - додав Савченко. За його словами, допомогу у центрі надаватимуть радше на волонтерських засадах, хоч це і відбуватиметься у державному приміщенні. Водночас Савченко зауважив, що надалі думатимуть над тим, як забезпечити тих, хто працюватиме у центрі, заробітною платою.

«Все буде добре… Ми знайшли точку дотику бізнесу, населення, героїв, патріотів і я не думаю, що це буде виключно медично-реабілітаційним. Це буде ядром спілкування небайдужих людей, які хочуть щось робити для України», - резюмував посадовець.
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

До слова, відновити центр вдалося завдяки підтримці від соціально відповідального бізнесу. Всі ремонтні роботи та затрати взяла на себе будівельна компанія «Інвестор». Її директор Андрій Разумовський розповів, що одразу відгукнувся на прохання волонтерів.
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

«Це дуже тонке питання – психологічна підтримка бійців, які пройшли бойові дії… Ми мусимо якось допомагати, а тут зможуть отримати психологічну підтримку хлопці, які пройшли бойові дії, тому, можливо, комусь збережемо життя. Це дуже благородна місія», - зауважив Разумовський. Тож, оскільки йому сподобалася ідея, після звернення волонтерів взялися за роботу - повністю замінили сходи, перефарбували стіни, змінили покриття та сантехніку. Прибирали тут волонтери, штори шила мама учасника АТО, а власне бійці облаштували клумбу біля входу.

Сьогодні в оновлене приміщення завітало кілька десятків атовців та військові капелани, які його освятили.
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

У центрі працюватиме психолог Олена Звєрєва, яка має авторитет та повагу поміж учасників АТО, а також ще один психолог, реабілітолог, який допоможе вирішити проблеми із суглобами та хребтом, на які часто скаржаться бійці.
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

Також у закладі дислокуватиметься група швидкого реагування, яка перебуватиме у цілодобовій готовності виїхати на допомогу атовцям, які потрапили в критичну ситуацію.

Юрій Дмитрук, який продовжує займатися волонтерською діяльністю зауважив, що місце, куди хлопці можуть звернутися зі своїми психологічними проблемами, Луцьку просто необхідне.

«Це гіркий досвід країн, які ведуть бойові дії. Ми спілкувалися із людиною, яка організовувала подібні центри у США, і він розказував страшну статистику: після війни у В’єтнамі вдвічі більше бійців покінчили з собою після війни, аніж загинуло на фронті. У США це зрозуміли трошки запізно, але почали виправляти ситуацію, створюючи заклади для реабілітації», - зауважив Дмитрук. Натомість в Україні дуже великий відсоток населення, яке брало участь у бойових діях. Тому якщо не почати працювати із ними зараз, можуть бути жахливі наслідки.
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

Керівник ГО «Волинська спілка ветеранів антитерористичної операції» «кіборг» Вадим Ваврищук додав, що війна триває вже 4 роки і кількість людей, яким необхідна реабілітація, постійно збільшується.

«Я не лікар і не знаю, наскільки досліджена тема, через скільки може проявлятися посттравматичний стресовий розлад і у якій формі. Тому такий центр просто необхідний. Тут працюватиме Олена Звєрєва, я певний час теж був її пацієнтом. Це людина, до якої звертаються, якій довірять і до інших не підуть. Серед ветеранів АТО вона має заслужений авторитет», - розповів «кіборг».
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

Звєрєва ж після закінчення урочистої частини додала, що коли є хороша мрія, то чимало людей приходять на допомогу. Вона подякувала усім, хто долучився до того, аби ідею оновлення центру таки втілили в життя.

«Разом зможемо все. Зараз ми узгоджуємо штат та формуємо графік. Вже є люди, які готові подарувати тренажери, бібліотеку, тому лишилося встановлювати та працювати. Це місце знають бійці, вони сюди приходять, особливо коли почули, що роботу центру знову відновлюють. Я коли тут мила вікна та двері, у мене вже був прийом», - розповіла Олена Звєрєва, яка очолюватиме медичний та соціальні напрямки роботи центру. За словами медика, психологічної реабілітації потребують чи не всі бійці, яким довелося побувати на Сході. Тож у центрі робитимуть все, аби допомогти їм налагодити звичний ритм життя.
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
>
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АТО, реабілітація, центр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили чоловіка, який обкрадав автівки
Сьогодні, 13:33
Поблизу Луцька з'явиться модерний житловий комплекс. ВІДЕО*
Сьогодні, 13:23
Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Сьогодні, 13:20
В Україні компенсують витрати за комуналку всім, хто не встиг оформити субсидію
Сьогодні, 13:15
Кривавий напад: вуличні пси пошматували кіз у волинському селищі
Сьогодні, 13:09
Схожі новини
Четверо волинських Героїв вирушать на реабілітацію до Італії Четверо волинських Героїв вирушать на реабілітацію до Італії
06 вересень, 16:13
Для волинських бійців збирають кошти на реабілітацію в Угорщині Для волинських бійців збирають кошти на реабілітацію в Угорщині
28 лютий, 10:07
На Волині арештували чоловіків, які причетні до центру наркозалежних На Волині арештували чоловіків, які причетні до центру наркозалежних
06 листопад, 2017, 12:16
Мерію Луцька просять допомогти із реабілітацією родин Героїв Мерію Луцька просять допомогти із реабілітацією родин Героїв
06 липень, 2017, 15:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, який луцький адвокат став жертвою зухвалого пограбування
Сьогодні, 14:22
 0
Зв’язали сім'ю і винесли тисячі доларів: пограбували відомого луцького адвоката
Сьогодні, 14:02
 0
На трасі Київ-Одеса – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
Сьогодні, 13:45
 0
VIP-«євробляхар»: депутат Луцькради припаркував автомобіль на газоні. ФОТО
Сьогодні, 13:34
 0
Медіа
відео
1/8