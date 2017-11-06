Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям

У Луцьку на вулиці Привокзальній відновлює роботу Центр допомоги учасникам АТО, де бійці зможуть отримати психологічну та фізіологічну реабілітацію. Окрім того, тут постійно чергуватимуть групи швидкого реагування для екстрених випадків.Урочисте відкриття оновленого закладу відбулося 25 жовтня.Нагадаємо, що Центр допомоги учасникам АТО у Волинській області відкрили ще у 2015 році. Тривалий час центр очолював атовець, який за декілька років привіз на Волиньблагодійної гуманітаної допомоги із Європи. Проте, заснований виключно на волонтерській діяльності, згодом центр припинив свою роботу. Наразі Волинська обласна державна адміністраціяучасників війни на Сході та передала приміщення на вулиці Привокзальна, 12 у розпорядження центру.Ініціатором відновлення роботи центру був його колишній очільникта психолог, які звернулися із такою ініціативою до адміністрації.Голова Волинської ОДАзауважив, коли стало відомо, що будівництво великого профільного центру у Луцьку відкладається, вирішили тимчасово «перепрофілювати» наявне приміщення та відновити тут роботу.«Я сподіваюся, що про відкриття і центр швидко дізнаються хлопці. Я навіть не сумніваюся у тому, що учасники бойових дій, які проживають на Волині, спілкуються між собою постійно, тому ми маємо розраховувати, що кожен, хто сюди прийде, отримає допомогу», - додав Савченко. За його словами, допомогу у центрі надаватимуть радше на волонтерських засадах, хоч це і відбуватиметься у державному приміщенні. Водночас Савченко зауважив, що надалі думатимуть над тим, як забезпечити тих, хто працюватиме у центрі, заробітною платою.«Все буде добре… Ми знайшли точку дотику бізнесу, населення, героїв, патріотів і я не думаю, що це буде виключно медично-реабілітаційним. Це буде ядром спілкування небайдужих людей, які хочуть щось робити для України», - резюмував посадовець.До слова, відновити центр вдалося завдяки підтримці від соціально відповідального бізнесу. Всі ремонтні роботи та затрати взяла на себе будівельна компанія «Інвестор». Її директоррозповів, що одразу відгукнувся на прохання волонтерів.«Це дуже тонке питання – психологічна підтримка бійців, які пройшли бойові дії… Ми мусимо якось допомагати, а тут зможуть отримати психологічну підтримку хлопці, які пройшли бойові дії, тому, можливо, комусь збережемо життя. Це дуже благородна місія», - зауважив Разумовський. Тож, оскільки йому сподобалася ідея, після звернення волонтерів взялися за роботу - повністю замінили сходи, перефарбували стіни, змінили покриття та сантехніку. Прибирали тут волонтери, штори шила мама учасника АТО, а власне бійці облаштували клумбу біля входу.Сьогодні в оновлене приміщення завітало кілька десятків атовців та військові капелани, які його освятили.У центрі працюватиме психолог Олена Звєрєва, яка має авторитет та повагу поміж учасників АТО, а також ще один психолог, реабілітолог, який допоможе вирішити проблеми із суглобами та хребтом, на які часто скаржаться бійці.Також у закладі дислокуватиметься група швидкого реагування, яка перебуватиме у цілодобовій готовності виїхати на допомогу атовцям, які потрапили в критичну ситуацію.Юрій Дмитрук, який продовжує займатися волонтерською діяльністю зауважив, що місце, куди хлопці можуть звернутися зі своїми психологічними проблемами, Луцьку просто необхідне.«Це гіркий досвід країн, які ведуть бойові дії. Ми спілкувалися із людиною, яка організовувала подібні центри у США, і він розказував страшну статистику: після війни у В’єтнамі вдвічі більше бійців покінчили з собою після війни, аніж загинуло на фронті. У США це зрозуміли трошки запізно, але почали виправляти ситуацію, створюючи заклади для реабілітації», - зауважив Дмитрук. Натомість в Україні дуже великий відсоток населення, яке брало участь у бойових діях. Тому якщо не почати працювати із ними зараз, можуть бути жахливі наслідки.Керівник ГО «Волинська спілка ветеранів антитерористичної операції» «кіборг»додав, що війна триває вже 4 роки і кількість людей, яким необхідна реабілітація, постійно збільшується.«Я не лікар і не знаю, наскільки досліджена тема, через скільки може проявлятися посттравматичний стресовий розлад і у якій формі. Тому такий центр просто необхідний. Тут працюватиме Олена Звєрєва, я певний час теж був її пацієнтом. Це людина, до якої звертаються, якій довірять і до інших не підуть. Серед ветеранів АТО вона має заслужений авторитет», - розповів «кіборг».Звєрєва ж після закінчення урочистої частини додала, що коли є хороша мрія, то чимало людей приходять на допомогу. Вона подякувала усім, хто долучився до того, аби ідею оновлення центру таки втілили в життя.«Разом зможемо все. Зараз ми узгоджуємо штат та формуємо графік. Вже є люди, які готові подарувати тренажери, бібліотеку, тому лишилося встановлювати та працювати. Це місце знають бійці, вони сюди приходять, особливо коли почули, що роботу центру знову відновлюють. Я коли тут мила вікна та двері, у мене вже був прийом», - розповіла Олена Звєрєва, яка очолюватиме медичний та соціальні напрямки роботи центру. За словами медика, психологічної реабілітації потребують чи не всі бійці, яким довелося побувати на Сході. Тож у центрі робитимуть все, аби допомогти їм налагодити звичний ритм життя.