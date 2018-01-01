Без паперу: волинські підприємці можуть безкоштовно перейти на електронний документообмін*
Сьогодні, 19:17
ПриватБанк пропонує волинським підприємцям економити на папері і берегти ліс.
Щорічно кожен четвертий четвер жовтня відзначається Міжнародний день без паперу. Цьогоріч цей день припадає на 25 жовтня.
У ПриватБанку зазначають, що з метою економії паперу і швидкого опрацювання документів вже багато років ведуть внутрішній документообіг через електронні програми, а для співпраці з іншими установами чи компаніями банк пропонує своїм контрагентам безкоштовний сервіс “Paperless”.
Такий сервіс може використовувати будь-яке підприємство як при роботі з банком, так і як свій окремий майданчик для електронного документообміну. Для цього не обов’язково бути клієнтом ПриватБанку.
“Сервіс дуже простий у роботі і дещо нагадує звичайну електронну пошту. “Paperless” допоможе легко підписувати за допомогою електронно-цифрового підпису та зберігати договори, акти й інші документи в електронній, а не паперовій формі. Він повністю відповідає українському законодавству - згідно із Законом “Про електронно-цифровий підпис” документи, підписані за допомогою ЕЦП, мають таку ж юридичну силу, як паперові з підписом і печаткою”, - розповіли у прес-службі ПриватБанку.
Візувати документи можна цифровими підписами всіх основних АЦСК України - ДФС, Мінюст та ПриватБанк.
Нагадаємо, що ЕЦП через Інтернет-банк Приват24 можна отримати безкоштовно за лічені хвилини.
Наразі найбільшу економію паперу в банку дає система електронного документообігу. За середньої кількості затверджуваних у системі понад 2,5 млн документів на рік використання “паперової” технології потребувало б не менше ніж 325 тонн паперу (130 тисяч стандартних пачок розміром А4).
Також понад 20 тонн паперу ПриватБанк щорічно економить за рахунок впровадження електронного сервісу надання довідок і цифрової системи опрацювання вхідної кореспонденції - листів, звернень клієнтів. Активні користувачі Приват24 та мобільного банкінгу за рахунок відмови від паперових чеків і виписок економлять близько 131 тонни паперу на рік. А кожен другий клієнт банкомата або термінала самообслуговування банку, який відмовляється від друку паперового чека, щорічно економить 84 тонни паперу.
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Щорічно кожен четвертий четвер жовтня відзначається Міжнародний день без паперу. Цьогоріч цей день припадає на 25 жовтня.
У ПриватБанку зазначають, що з метою економії паперу і швидкого опрацювання документів вже багато років ведуть внутрішній документообіг через електронні програми, а для співпраці з іншими установами чи компаніями банк пропонує своїм контрагентам безкоштовний сервіс “Paperless”.
Такий сервіс може використовувати будь-яке підприємство як при роботі з банком, так і як свій окремий майданчик для електронного документообміну. Для цього не обов’язково бути клієнтом ПриватБанку.
“Сервіс дуже простий у роботі і дещо нагадує звичайну електронну пошту. “Paperless” допоможе легко підписувати за допомогою електронно-цифрового підпису та зберігати договори, акти й інші документи в електронній, а не паперовій формі. Він повністю відповідає українському законодавству - згідно із Законом “Про електронно-цифровий підпис” документи, підписані за допомогою ЕЦП, мають таку ж юридичну силу, як паперові з підписом і печаткою”, - розповіли у прес-службі ПриватБанку.
Візувати документи можна цифровими підписами всіх основних АЦСК України - ДФС, Мінюст та ПриватБанк.
Нагадаємо, що ЕЦП через Інтернет-банк Приват24 можна отримати безкоштовно за лічені хвилини.
Наразі найбільшу економію паперу в банку дає система електронного документообігу. За середньої кількості затверджуваних у системі понад 2,5 млн документів на рік використання “паперової” технології потребувало б не менше ніж 325 тонн паперу (130 тисяч стандартних пачок розміром А4).
Також понад 20 тонн паперу ПриватБанк щорічно економить за рахунок впровадження електронного сервісу надання довідок і цифрової системи опрацювання вхідної кореспонденції - листів, звернень клієнтів. Активні користувачі Приват24 та мобільного банкінгу за рахунок відмови від паперових чеків і виписок економлять близько 131 тонни паперу на рік. А кожен другий клієнт банкомата або термінала самообслуговування банку, який відмовляється від друку паперового чека, щорічно економить 84 тонни паперу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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