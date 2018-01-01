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Без паперу: волинські підприємці можуть безкоштовно перейти на електронний документообмін*

Без паперу: волинські підприємці можуть безкоштовно перейти на електронний документообмін*
ПриватБанк пропонує волинським підприємцям економити на папері і берегти ліс.

Щорічно кожен четвертий четвер жовтня відзначається Міжнародний день без паперу. Цьогоріч цей день припадає на 25 жовтня.

У ПриватБанку зазначають, що з метою економії паперу і швидкого опрацювання документів вже багато років ведуть внутрішній документообіг через електронні програми, а для співпраці з іншими установами чи компаніями банк пропонує своїм контрагентам безкоштовний сервіс “Paperless”.

Такий сервіс може використовувати будь-яке підприємство як при роботі з банком, так і як свій окремий майданчик для електронного документообміну. Для цього не обов’язково бути клієнтом ПриватБанку.

“Сервіс дуже простий у роботі і дещо нагадує звичайну електронну пошту. “Paperless” допоможе легко підписувати за допомогою електронно-цифрового підпису та зберігати договори, акти й інші документи в електронній, а не паперовій формі. Він повністю відповідає українському законодавству - згідно із Законом “Про електронно-цифровий підпис” документи, підписані за допомогою ЕЦП, мають таку ж юридичну силу, як паперові з підписом і печаткою”, - розповіли у прес-службі ПриватБанку.

Візувати документи можна цифровими підписами всіх основних АЦСК України - ДФС, Мінюст та ПриватБанк.

Нагадаємо, що ЕЦП через Інтернет-банк Приват24 можна отримати безкоштовно за лічені хвилини.

Наразі найбільшу економію паперу в банку дає система електронного документообігу. За середньої кількості затверджуваних у системі понад 2,5 млн документів на рік використання “паперової” технології потребувало б не менше ніж 325 тонн паперу (130 тисяч стандартних пачок розміром А4).

Також понад 20 тонн паперу ПриватБанк щорічно економить за рахунок впровадження електронного сервісу надання довідок і цифрової системи опрацювання вхідної кореспонденції - листів, звернень клієнтів. Активні користувачі Приват24 та мобільного банкінгу за рахунок відмови від паперових чеків і виписок економлять близько 131 тонни паперу на рік. А кожен другий клієнт банкомата або термінала самообслуговування банку, який відмовляється від друку паперового чека, щорічно економить 84 тонни паперу.

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Теги: ПриватБанк, реклама, документи, папір
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