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Кривавий напад: вуличні пси пошматували кіз у волинському селищі

Кривавий напад: вуличні пси пошматували кіз у волинському селищі
Бродячі собаки у Старій Вижівці загризли кіз.

Про це у редакцію газети "Сільські вісті" написала місцева мешканка Марія Головій.

Подаємо її допис у повному обсязі без змін.

"Я знаю: тварини захищені законом, а що робити мешканцям Старої Вижівки? 14 жовтня після обіду я вивела свої кози і прив'язала їх на траві між кафе "Диканька" і магазином "Мото". Вони пробули там годину, коли на них напали собаки. Працівники "Диканьки" розганяли псів, кидали по них пляшками, а вони продовжували душити і рвати кіз. Врятувати тварин не вдалося. Стару козу пошматували так, що не було живого місця, вона стікала кров'ю. А п'ятимісячне козенятко, яке я купила три тижні тому, загризли, відкусили вухо і теж шматували.

Я викликала працівників поліції. Вони сфотографували стару козу, а маленьке козенятко я забрала додому неживе. Одразу розгубилась, а пізніше подумала, що треба було, щоб і його сфотографували.
Поліція взяла у мене пояснення, а потім я писала заяву. Не знаю, що з цих пояснень вийде, адже в газеті вже була стаття про напад собак на людей, яку писала ще одна жителька райцентру. Проте нічого після цього не вирішили керівники — думають. Може, з вашою допомогою щось зміниться.

Хто мені буде вертати нанесені збитки? Про це, мабуть, треба запити у влади. Але й до тих жителів селища, котрі тримають собак і не прив'язують їх на своєму подвір'ї, хочу звернутися: навіщо таке робити? Пси ж можуть накинутися не тільки на кіз, а й на людей, і тоді буде ще більша біда".

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Теги: тварини, собаки, Стара Вижівка
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