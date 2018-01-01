Поблизу Луцька з'явиться модерний житловий комплекс. ВІДЕО*
Сьогодні, 13:23
Житловий комплекс «Сіріус» від Будівельної компанії «Інвестор» – це заміські будинки типу «таунхаус» з власною прибудинковою територією та індивідуальним гаражем в районі вулиці Дубнівської у місті Луцьку.
ЖК налічуватиме 16 будинків з власною прибудинковою територією та паркомісцем, - пише Перший.
Перевага котеджного містечка очевидна: ви купуєте власний будинок за містом поряд із зеленою зоною за ціною квартири у багатоповерхівці.
Таке помешкання ідеально підійде для сучасної сім’ї, адже власники квартир у ЖК «Сіріус» проживатимуть в енергозберігаючих будинках з прогресивним дизайном та зручною інфраструктурою навколо.
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ЖК налічуватиме 16 будинків з власною прибудинковою територією та паркомісцем, - пише Перший.
Перевага котеджного містечка очевидна: ви купуєте власний будинок за містом поряд із зеленою зоною за ціною квартири у багатоповерхівці.
Таке помешкання ідеально підійде для сучасної сім’ї, адже власники квартир у ЖК «Сіріус» проживатимуть в енергозберігаючих будинках з прогресивним дизайном та зручною інфраструктурою навколо.
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