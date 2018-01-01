Поблизу Луцька з'явиться модерний житловий комплекс. ВІДЕО*





ЖК налічуватиме 16 будинків з власною прибудинковою територією та паркомісцем, - пише



Перевага котеджного містечка очевидна: ви купуєте власний будинок за містом поряд із зеленою зоною за ціною квартири у багатоповерхівці.



Таке помешкання ідеально підійде для сучасної сім’ї, адже власники квартир у ЖК «Сіріус» проживатимуть в енергозберігаючих будинках з прогресивним дизайном та зручною інфраструктурою навколо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житловий комплекс «Сіріус» від Будівельної компанії «Інвестор» – це заміські будинки типу «таунхаус» з власною прибудинковою територією та індивідуальним гаражем в районі вулиці Дубнівської у місті Луцьку.ЖК налічуватиме 16 будинків з власною прибудинковою територією та паркомісцем, - пише Перший Перевага котеджного містечка очевидна: ви купуєте власний будинок за містом поряд із зеленою зоною за ціною квартири у багатоповерхівці.Таке помешкання ідеально підійде для сучасної сім’ї, адже власники квартир у ЖК «Сіріус» проживатимуть в енергозберігаючих будинках з прогресивним дизайном та зручною інфраструктурою навколо.

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