«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
Сьогодні, 13:45
У Волинській обласній клінічній лікарні облаштували сонячну електростанцію. Батареї встановили на даху хірургічного відділення медзакладу.
Відбулася презентація у четвер, 25 жовтня.
За словами головного лікаря Івана Сидора, після довгих пошуків медзаклад таки знайшов ключ до економії енергоносіїв, адже на ці потреби щороку витрачають мільйони.
Тож зваживши всі варіанти, в обласній лікарні вирішили облаштувати сонячну електростанцію. Допоміг у цьому депутат Верховної Ради двох скликань Сергій Шевчук, котрий очолює фонд "Здоров'я для всіх".
На даху лікарні встановили 37 сонячних батарей загальною потужністю 10 кіловат.
"Ці батареї не дають величезну потужність, але в рік допоможуть зекономити 300 тисяч гривень. Головне - ми започаткували цей процес і побачили ефект", - зауважив Іван Сидор.
Він повідомив, що навесні хочуть взятися за другий етап і поставити на даху сонячні батареї на 20 кіловат. Тоді ж економія сягне понад мільйон гривень.
У свою чергу, Сергій Шевчук розповів, що фонд "Здоров'я для всіх" уже 5 років виконує програму "Сонячна лікарня". У її рамках сонячні батареї встановили у 30-ти лікувальних закладах України.
"Почали ми з півдня. Цей результат нас підбадьорив і такі проекти ми почали втілювати в інших куточках країни. Три установки ми облаштували у Донецькій області, у санаторії "Куяльник" в Одеській області, у київських лікарнях", - поділився Шевчук.
На Волині це друга лікарня, де з'явилися сонячні батареї. Першопрохідцем був медзаклад у Володимирі-Волинському. Загалом на проект витратили 270 тисяч гривень.
"Цей проект не тільки хороший для лікарні, а й буде прикладом для населення, підприємств краю. Для лікарні ці кошти, замість того, аби йти у димову трубу, підуть на лікування хворих. Це частина врятованих життів, комфорт для пацієнтів. Майбутнє за такою енергетикою", - відзначив начальник управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк.
Втілювало проект у життя ТОВ "Солар Сервіс" з Миколаєва. Директор фірми Дмитро Колосовський зазначив, що сонячну електростанцію на даху Волинської обласної клінічної лікарні облаштували за тиждень.
"Вона буде генерувати електроенергію протягом усього року. У літній період, звичайно, її буде більше. Велика площа даху дозволяє повністю встелити його батареями. Сонячна енергетика - це не ноу-хау, а реальність, яка працює у всьому світі і набирає обертів в Україні", - додав Дмитро Колосовський.
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Відбулася презентація у четвер, 25 жовтня.
За словами головного лікаря Івана Сидора, після довгих пошуків медзаклад таки знайшов ключ до економії енергоносіїв, адже на ці потреби щороку витрачають мільйони.
Тож зваживши всі варіанти, в обласній лікарні вирішили облаштувати сонячну електростанцію. Допоміг у цьому депутат Верховної Ради двох скликань Сергій Шевчук, котрий очолює фонд "Здоров'я для всіх".
На даху лікарні встановили 37 сонячних батарей загальною потужністю 10 кіловат.
"Ці батареї не дають величезну потужність, але в рік допоможуть зекономити 300 тисяч гривень. Головне - ми започаткували цей процес і побачили ефект", - зауважив Іван Сидор.
Він повідомив, що навесні хочуть взятися за другий етап і поставити на даху сонячні батареї на 20 кіловат. Тоді ж економія сягне понад мільйон гривень.
У свою чергу, Сергій Шевчук розповів, що фонд "Здоров'я для всіх" уже 5 років виконує програму "Сонячна лікарня". У її рамках сонячні батареї встановили у 30-ти лікувальних закладах України.
"Почали ми з півдня. Цей результат нас підбадьорив і такі проекти ми почали втілювати в інших куточках країни. Три установки ми облаштували у Донецькій області, у санаторії "Куяльник" в Одеській області, у київських лікарнях", - поділився Шевчук.
На Волині це друга лікарня, де з'явилися сонячні батареї. Першопрохідцем був медзаклад у Володимирі-Волинському. Загалом на проект витратили 270 тисяч гривень.
"Цей проект не тільки хороший для лікарні, а й буде прикладом для населення, підприємств краю. Для лікарні ці кошти, замість того, аби йти у димову трубу, підуть на лікування хворих. Це частина врятованих життів, комфорт для пацієнтів. Майбутнє за такою енергетикою", - відзначив начальник управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк.
Втілювало проект у життя ТОВ "Солар Сервіс" з Миколаєва. Директор фірми Дмитро Колосовський зазначив, що сонячну електростанцію на даху Волинської обласної клінічної лікарні облаштували за тиждень.
"Вона буде генерувати електроенергію протягом усього року. У літній період, звичайно, її буде більше. Велика площа даху дозволяє повністю встелити його батареями. Сонячна енергетика - це не ноу-хау, а реальність, яка працює у всьому світі і набирає обертів в Україні", - додав Дмитро Колосовський.
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Коментарі 1
Вітаю дирекцію обласної лікарні. Ви б ще з Харкова запросили монтажну організацію, ще більше б заощадили коштів на відрядних. Вам не спадало на думку, що у Луцьку є монтажні організації сонячних електростанцій.??? А ну так... Луцькі ж відкатів не дають напевно.
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