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«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО

«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
У Волинській обласній клінічній лікарні облаштували сонячну електростанцію. Батареї встановили на даху хірургічного відділення медзакладу.

Відбулася презентація у четвер, 25 жовтня.

За словами головного лікаря Івана Сидора, після довгих пошуків медзаклад таки знайшов ключ до економії енергоносіїв, адже на ці потреби щороку витрачають мільйони.
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО

Тож зваживши всі варіанти, в обласній лікарні вирішили облаштувати сонячну електростанцію. Допоміг у цьому депутат Верховної Ради двох скликань Сергій Шевчук, котрий очолює фонд "Здоров'я для всіх".
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО

На даху лікарні встановили 37 сонячних батарей загальною потужністю 10 кіловат.

"Ці батареї не дають величезну потужність, але в рік допоможуть зекономити 300 тисяч гривень. Головне - ми започаткували цей процес і побачили ефект", - зауважив Іван Сидор.
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО

Він повідомив, що навесні хочуть взятися за другий етап і поставити на даху сонячні батареї на 20 кіловат. Тоді ж економія сягне понад мільйон гривень.

У свою чергу, Сергій Шевчук розповів, що фонд "Здоров'я для всіх" уже 5 років виконує програму "Сонячна лікарня". У її рамках сонячні батареї встановили у 30-ти лікувальних закладах України.
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО

"Почали ми з півдня. Цей результат нас підбадьорив і такі проекти ми почали втілювати в інших куточках країни. Три установки ми облаштували у Донецькій області, у санаторії "Куяльник" в Одеській області, у київських лікарнях", - поділився Шевчук.

На Волині це друга лікарня, де з'явилися сонячні батареї. Першопрохідцем був медзаклад у Володимирі-Волинському. Загалом на проект витратили 270 тисяч гривень.
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО

"Цей проект не тільки хороший для лікарні, а й буде прикладом для населення, підприємств краю. Для лікарні ці кошти, замість того, аби йти у димову трубу, підуть на лікування хворих. Це частина врятованих життів, комфорт для пацієнтів. Майбутнє за такою енергетикою", - відзначив начальник управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк.
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО

Втілювало проект у життя ТОВ "Солар Сервіс" з Миколаєва. Директор фірми Дмитро Колосовський зазначив, що сонячну електростанцію на даху Волинської обласної клінічної лікарні облаштували за тиждень.
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО

"Вона буде генерувати електроенергію протягом усього року. У літній період, звичайно, її буде більше. Велика площа даху дозволяє повністю встелити його батареями. Сонячна енергетика - це не ноу-хау, а реальність, яка працює у всьому світі і набирає обертів в Україні", - додав Дмитро Колосовський.
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО
«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО


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Теги: сонячні батареї, Волинська обласна клінічна лікарня, економія
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Коментарі 1
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Вітаю дирекцію обласної лікарні. Ви б ще з Харкова запросили монтажну організацію, ще більше б заощадили коштів на відрядних. Вам не спадало на думку, що у Луцьку є монтажні організації сонячних електростанцій.??? А ну так... Луцькі ж відкатів не дають напевно.
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