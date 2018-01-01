«Не ноу-хау, а реальність»: на даху волинської лікарні встановили сонячну електростанцію. ФОТО

У Волинській обласній клінічній лікарні облаштували сонячну електростанцію. Батареї встановили на даху хірургічного відділення медзакладу.Відбулася презентація у четвер, 25 жовтня.За словами головного лікаря, після довгих пошуків медзаклад таки знайшов ключ до економії енергоносіїв, адже на ці потреби щороку витрачають мільйони.Тож зваживши всі варіанти, в обласній лікарні вирішили облаштувати сонячну електростанцію. Допоміг у цьому депутат Верховної Ради двох скликань, котрий очолює фонд "Здоров'я для всіх".На даху лікарні встановили 37 сонячних батарей загальною потужністю 10 кіловат."Ці батареї не дають величезну потужність, але в рік допоможуть зекономити 300 тисяч гривень. Головне - ми започаткували цей процес і побачили ефект", - зауважив Іван Сидор.Він повідомив, що навесні хочуть взятися за другий етап і поставити на даху сонячні батареї на 20 кіловат. Тоді ж економія сягне понад мільйон гривень.У свою чергу, Сергій Шевчук розповів, що фонд "Здоров'я для всіх" уже 5 років виконує програму "Сонячна лікарня". У її рамках сонячні батареї встановили у 30-ти лікувальних закладах України."Почали ми з півдня. Цей результат нас підбадьорив і такі проекти ми почали втілювати в інших куточках країни. Три установки ми облаштували у Донецькій області, у санаторії "Куяльник" в Одеській області, у київських лікарнях", - поділився Шевчук.На Волині це друга лікарня, де з'явилися сонячні батареї. Першопрохідцем був медзаклад у Володимирі-Волинському. Загалом на проект витратили 270 тисяч гривень."Цей проект не тільки хороший для лікарні, а й буде прикладом для населення, підприємств краю. Для лікарні ці кошти, замість того, аби йти у димову трубу, підуть на лікування хворих. Це частина врятованих життів, комфорт для пацієнтів. Майбутнє за такою енергетикою", - відзначив начальник управління охорони здоров'яВтілювало проект у життя ТОВ "Солар Сервіс" з Миколаєва. Директор фірмизазначив, що сонячну електростанцію на даху Волинської обласної клінічної лікарні облаштували за тиждень."Вона буде генерувати електроенергію протягом усього року. У літній період, звичайно, її буде більше. Велика площа даху дозволяє повністю встелити його батареями. Сонячна енергетика - це не ноу-хау, а реальність, яка працює у всьому світі і набирає обертів в Україні", - додав Дмитро Колосовський.