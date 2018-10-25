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На Волині викрили чоловіка, який обкрадав автівки

На Волині викрили чоловіка, який обкрадав автівки
Поліцейські встановили, що до серії крадіжок у Володимирі-Волинському, причетний 28-річний місцевий житель.

Про це пише Володимир Медіа.

Як повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, у серпні цього року зареєстровано дві крадіжки майна із автомобілів.

Зокрема, 9 серпня викрали барсетку із документами та грошима із автомобіля, який знаходився на вулиці Ковельській. Друга крадіжка жіночої барсетки із косметикою зареєстрована 23 серпня, також із автомобіля, припаркованого на вулиці Драгоманова.

Карний розшук у ході проведення слідчих дій встановив, що до обох крадіжок причетна одна й та ж людина – 28-річний Максим, житель Володимира-Волинського, який вже був судимий за подібні злочини.

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Теги: Волинь, поліція, злочин, крадіжка
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