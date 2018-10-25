На Волині викрили чоловіка, який обкрадав автівки





Про це пише



Як повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, у серпні цього року зареєстровано дві крадіжки майна із автомобілів.



Зокрема, 9 серпня викрали барсетку із документами та грошима із автомобіля, який знаходився на вулиці Ковельській. Друга крадіжка жіночої барсетки із косметикою зареєстрована 23 серпня, також із автомобіля, припаркованого на вулиці Драгоманова.



Карний розшук у ході проведення слідчих дій встановив, що до обох крадіжок причетна одна й та ж людина – 28-річний Максим, житель Володимира-Волинського, який вже був судимий за подібні злочини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські встановили, що до серії крадіжок у Володимирі-Волинському, причетний 28-річний місцевий житель.Про це пише Володимир Медіа Як повідомляють у Володимир-Волинському відділі поліції, у серпні цього року зареєстровано дві крадіжки майна із автомобілів.Зокрема, 9 серпня викрали барсетку із документами та грошима із автомобіля, який знаходився на вулиці Ковельській. Друга крадіжка жіночої барсетки із косметикою зареєстрована 23 серпня, також із автомобіля, припаркованого на вулиці Драгоманова.Карний розшук у ході проведення слідчих дій встановив, що до обох крадіжок причетна одна й та ж людина – 28-річний Максим, житель Володимира-Волинського, який вже був судимий за подібні злочини.

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