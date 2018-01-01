На Волині взяли під варту злодія-рецидивіста





Раніше судимий чоловік обкрадав квартири, поки правоохоронні органи проводили відповідні процедури, передбачені законодавством, для пред’явлення підозри та обрання йому запобіжного заходу, - пише



Так, 28-го вересня близько 14:00 у Нововолинську в центрі міста на бульварі Шевченка, біля пам’ятника Воїну-захиснику, пограбували немісцевого чоловіка, який приїхав у місто погостювати. У нього вирвали шкіряну сумку, в якій були документи, телефон та близько 3 тисяч гривень.



Поліція тоді встановила особу злочинця, який зізнався в скоєному.



5-го жовтня керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк повідомляв, що вирішується питання по пред’явленню 30-річному, раніше судимому чоловіку, підозри у вчиненні злочину. 24-го жовтня Пикалюк розповів, що його взяли під варту.



Правоохоронці встановили причетність чоловіка до викрадення грошей з автомобіля. А також квартирних крадіжок, які він вчиняв, поки проводилося слідство, вирішувалося питання про обрання судом запобіжного заходу.



Так, 30-го квітня по вулиці Святого Володимира з припаркованого поруч з магазином бусу через відчинене вікно викрали гаманець, який лежав на сидінні. В ньому знаходилося 16 тисяч гривень та 960 польських злотих. Загальна сума збитків, завданих злочинцем, склали понад 23 тисячі гривень.



13-го жовтня вночі на Шахтарському мікрорайоні шляхом віджиму пластикового вікна та пошкодження решіток винесли телевізор та ноутбук, сума збитків склала 11 тисяч гривень. А 15-го жовтня по вулиці Соборна вночі з квартири викрали 2 сувенірних ножі та 2 срібних підставки для солі, непрацюючий магнітофон.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у низці злочинів проти власності (крадіжки, грабіж) на суму понад 50 тисяч гривень.Раніше судимий чоловік обкрадав квартири, поки правоохоронні органи проводили відповідні процедури, передбачені законодавством, для пред’явлення підозри та обрання йому запобіжного заходу, - пише Буг Так, 28-го вересня близько 14:00 у Нововолинську в центрі міста на бульварі Шевченка, біля пам’ятника Воїну-захиснику, пограбували немісцевого чоловіка, який приїхав у місто погостювати. У нього вирвали шкіряну сумку, в якій були документи, телефон та близько 3 тисяч гривень.Поліція тоді встановила особу злочинця, який зізнався в скоєному.5-го жовтня керівник Нововолинського відділу поліціїповідомляв, що вирішується питання по пред’явленню 30-річному, раніше судимому чоловіку, підозри у вчиненні злочину. 24-го жовтня Пикалюк розповів, що його взяли під варту.Правоохоронці встановили причетність чоловіка до викрадення грошей з автомобіля. А також квартирних крадіжок, які він вчиняв, поки проводилося слідство, вирішувалося питання про обрання судом запобіжного заходу.Так, 30-го квітня по вулиці Святого Володимира з припаркованого поруч з магазином бусу через відчинене вікно викрали гаманець, який лежав на сидінні. В ньому знаходилося 16 тисяч гривень та 960 польських злотих. Загальна сума збитків, завданих злочинцем, склали понад 23 тисячі гривень.13-го жовтня вночі на Шахтарському мікрорайоні шляхом віджиму пластикового вікна та пошкодження решіток винесли телевізор та ноутбук, сума збитків склала 11 тисяч гривень. А 15-го жовтня по вулиці Соборна вночі з квартири викрали 2 сувенірних ножі та 2 срібних підставки для солі, непрацюючий магнітофон.Слідство триває.

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