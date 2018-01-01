Чому варто святкувати Halloween у ТРЦ «ПортCity»*

27-28 жовтня у ТРЦ «ПортCity» відбудеться «Halloween hand made ярмарок» та діятиме жахлива фотозона! 28 жовтня з 12:00 безкоштовний аквагрим та тематичні майстер-класи, з 18:00 парад костюмів та дискотека монстрів з конфетті та димом та жахливо круті подарунки!28 жовтня о 16:00 для наймолодших гостей ТРЦ «ПортCity» відбудеться вечірка «Halloween».Діти братимуть участь у страшно веселих конкурсах, поласують тематичними смаколиками та отримають подарунки. Ваш малюк любить цікаві перевтілення? Ви зможете зробити безкоштовний аквагрим! Наймолодші відвідувачі зможуть досхочу повеселитися на крутій монстрашній дискотеці з лазерними та паперовим шоу + димова пушкаДаруємо бонус!Після вечірки кожному 1 година ігрового майданчика безкоштовно!28 жовтня о 20:00 у боулінг-клубі «Strike City», що у ТРЦ «ПортCity» ніч для сміливих – «Halloween»! Зловісні ігри у боулінг, «жахливо» веселі розваги, конкурс на найстрашніший костюм вечора, майстер-клас з вирізання святкового гарбуза – ми гарантуємо шалені емоції!Випробуєте свою сміливість?Тільки 31 жовтня у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» - кінохеловін! Ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «Хеловін» о 22:20, 23:20 та 00:20.Вам вже боязко? Нам теж!Магазин «ANABEL ARTO», 1 поверхЗ 26 по 31 жовтня -30% на всю нижню білизну (окрім товарів на які вже діють знижки).Магазин «DEKA», 1 поверхЗ 26 по 28 жовтня діє знижка -15% на всі годинники.Магазин «ЯБКО», 1 поверхЗ 27 по 31 жовтня діятиме лотерея знижко від 20 до 50% на аксесуари для гаджетів.Магазин «СВІЙ ЧАС», 1 поверхЗ 25 по 31 жовтня діє знижка від 20 до 50 % на ручні годинники.Магазин «ACTORS», 1 поверхЗ 27 по 30 жовтня -50% на весь верхній одяг.Магазин «IMPERIAL», 1 поверхЗ 27 по 28 жовтня -40% на весь жіночий одяг.Магазин «TALLY WEIJL», 1 поверхЗ 26 по 28 жовтня -30% на весь одяг.Магазин «Золотий вік», 1 поверхЗ 25 по 31 жовтня -33% на все, окрім діамантів, на які діє знижка 37% та обручки -43%. На деякі прикраси діє знижка до 65%.Магазин «A.TAN», 1 поверхЗ 27 по 31 жовтня -40% на другу одиницю в чеку.Магазин «GOLDI», 1 поверхЗ 25 по 31 жовтня -50% на весь одяг.Магазин «OLKO», 1 поверхДо 31 жовтня при покупці лотерея знижок до -66%.Магазин «MEGASPORT», 2 поверхЗ 26 по 28 жовтня -20% на бренди «Anta», «Champion», «East peak», «Ice peak», а також у Ви маєте шанс отримати картку Клубу MEGASPORT – не залежно від вартості покупки.Ми гарантуємо, що цей Halloween буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!