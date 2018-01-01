Чому варто святкувати Halloween у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:10
ТОП-1: Halloween Hand Made Ярмарок у ТРЦ «ПортCity»
27-28 жовтня у ТРЦ «ПортCity» відбудеться «Halloween hand made ярмарок» та діятиме жахлива фотозона! 28 жовтня з 12:00 безкоштовний аквагрим та тематичні майстер-класи, з 18:00 парад костюмів та дискотека монстрів з конфетті та димом та жахливо круті подарунки!
ТОП-2: Halloween вечірка для наймолодших у ДРЦ «Figli migli»
28 жовтня о 16:00 для наймолодших гостей ТРЦ «ПортCity» відбудеться вечірка «Halloween».
Діти братимуть участь у страшно веселих конкурсах, поласують тематичними смаколиками та отримають подарунки. Ваш малюк любить цікаві перевтілення? Ви зможете зробити безкоштовний аквагрим! Наймолодші відвідувачі зможуть досхочу повеселитися на крутій монстрашній дискотеці з лазерними та паперовим шоу + димова пушка
Даруємо бонус!
Після вечірки кожному 1 година ігрового майданчика безкоштовно!
ТОП-3: Ніч для сміливих у боулінг-клубі «Strike City»
28 жовтня о 20:00 у боулінг-клубі «Strike City», що у ТРЦ «ПортCity» ніч для сміливих – «Halloween»! Зловісні ігри у боулінг, «жахливо» веселі розваги, конкурс на найстрашніший костюм вечора, майстер-клас з вирізання святкового гарбуза – ми гарантуємо шалені емоції!
Випробуєте свою сміливість?
ТОП-4: Кінохеловін у кінотеатрі «Premier City»
Тільки 31 жовтня у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» - кінохеловін! Ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «Хеловін» о 22:20, 23:20 та 00:20.
Вам вже боязко? Нам теж!
ТОП-5: Страшно вигідні знижки
Магазин «ANABEL ARTO», 1 поверх
З 26 по 31 жовтня -30% на всю нижню білизну (окрім товарів на які вже діють знижки).
Магазин «DEKA», 1 поверх
З 26 по 28 жовтня діє знижка -15% на всі годинники.
Магазин «ЯБКО», 1 поверх
З 27 по 31 жовтня діятиме лотерея знижко від 20 до 50% на аксесуари для гаджетів.
Магазин «СВІЙ ЧАС», 1 поверх
З 25 по 31 жовтня діє знижка від 20 до 50 % на ручні годинники.
Магазин «ACTORS», 1 поверх
З 27 по 30 жовтня -50% на весь верхній одяг.
Магазин «IMPERIAL», 1 поверх
З 27 по 28 жовтня -40% на весь жіночий одяг.
Магазин «TALLY WEIJL», 1 поверх
З 26 по 28 жовтня -30% на весь одяг.
Магазин «Золотий вік», 1 поверх
З 25 по 31 жовтня -33% на все, окрім діамантів, на які діє знижка 37% та обручки -43%. На деякі прикраси діє знижка до 65%.
Магазин «A.TAN», 1 поверх
З 27 по 31 жовтня -40% на другу одиницю в чеку.
Магазин «GOLDI», 1 поверх
З 25 по 31 жовтня -50% на весь одяг.
Магазин «OLKO», 1 поверх
До 31 жовтня при покупці лотерея знижок до -66%.
Магазин «MEGASPORT», 2 поверх
З 26 по 28 жовтня -20% на бренди «Anta», «Champion», «East peak», «Ice peak», а також у Ви маєте шанс отримати картку Клубу MEGASPORT – не залежно від вартості покупки.
Ми гарантуємо, що цей Halloween буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!
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27-28 жовтня у ТРЦ «ПортCity» відбудеться «Halloween hand made ярмарок» та діятиме жахлива фотозона! 28 жовтня з 12:00 безкоштовний аквагрим та тематичні майстер-класи, з 18:00 парад костюмів та дискотека монстрів з конфетті та димом та жахливо круті подарунки!
ТОП-2: Halloween вечірка для наймолодших у ДРЦ «Figli migli»
28 жовтня о 16:00 для наймолодших гостей ТРЦ «ПортCity» відбудеться вечірка «Halloween».
Діти братимуть участь у страшно веселих конкурсах, поласують тематичними смаколиками та отримають подарунки. Ваш малюк любить цікаві перевтілення? Ви зможете зробити безкоштовний аквагрим! Наймолодші відвідувачі зможуть досхочу повеселитися на крутій монстрашній дискотеці з лазерними та паперовим шоу + димова пушка
Даруємо бонус!
Після вечірки кожному 1 година ігрового майданчика безкоштовно!
ТОП-3: Ніч для сміливих у боулінг-клубі «Strike City»
28 жовтня о 20:00 у боулінг-клубі «Strike City», що у ТРЦ «ПортCity» ніч для сміливих – «Halloween»! Зловісні ігри у боулінг, «жахливо» веселі розваги, конкурс на найстрашніший костюм вечора, майстер-клас з вирізання святкового гарбуза – ми гарантуємо шалені емоції!
Випробуєте свою сміливість?
ТОП-4: Кінохеловін у кінотеатрі «Premier City»
Тільки 31 жовтня у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» - кінохеловін! Ніч фільмів жахів, що ще довго триматимуть Вас у заручниках страху. Сеанси найстрашнішого слешера за останнє десятиріччя «Хеловін» о 22:20, 23:20 та 00:20.
Вам вже боязко? Нам теж!
ТОП-5: Страшно вигідні знижки
Магазин «ANABEL ARTO», 1 поверх
З 26 по 31 жовтня -30% на всю нижню білизну (окрім товарів на які вже діють знижки).
Магазин «DEKA», 1 поверх
З 26 по 28 жовтня діє знижка -15% на всі годинники.
Магазин «ЯБКО», 1 поверх
З 27 по 31 жовтня діятиме лотерея знижко від 20 до 50% на аксесуари для гаджетів.
Магазин «СВІЙ ЧАС», 1 поверх
З 25 по 31 жовтня діє знижка від 20 до 50 % на ручні годинники.
Магазин «ACTORS», 1 поверх
З 27 по 30 жовтня -50% на весь верхній одяг.
Магазин «IMPERIAL», 1 поверх
З 27 по 28 жовтня -40% на весь жіночий одяг.
Магазин «TALLY WEIJL», 1 поверх
З 26 по 28 жовтня -30% на весь одяг.
Магазин «Золотий вік», 1 поверх
З 25 по 31 жовтня -33% на все, окрім діамантів, на які діє знижка 37% та обручки -43%. На деякі прикраси діє знижка до 65%.
Магазин «A.TAN», 1 поверх
З 27 по 31 жовтня -40% на другу одиницю в чеку.
Магазин «GOLDI», 1 поверх
З 25 по 31 жовтня -50% на весь одяг.
Магазин «OLKO», 1 поверх
До 31 жовтня при покупці лотерея знижок до -66%.
Магазин «MEGASPORT», 2 поверх
З 26 по 28 жовтня -20% на бренди «Anta», «Champion», «East peak», «Ice peak», а також у Ви маєте шанс отримати картку Клубу MEGASPORT – не залежно від вартості покупки.
Ми гарантуємо, що цей Halloween буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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