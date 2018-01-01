вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі вантажівка на смерть збила українця

У Польщі вантажівка на смерть збила українця
На сході Польщі вантажівка збила на смерть українця.

У селі Бонєво в Люблінському воєводстві на сході Польщі, трапилася трагічна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинув 38-річний громадянин України, - пише Польське радіо.

За інформацією польської дорожньої служби, вантажівка здійснила наїзд на пішохода. На місце ДТП прибула пожежна служба, карета швидкої допомоги та поліція. На жаль, унаслідок зазнаних травм пішохід загинув. Жертва – громадянин України.

Трагедія сталася біля зупинки, на якій раніше чоловік вийшов з автобуса. За попередніми даними, у момент аварії пішохід перебував посередині проїжджої частини.

Поліція з’ясовує всі обставини інциденту. Водій вантажівки був тверезим.
У Польщі вантажівка на смерть збила українця
У Польщі вантажівка на смерть збила українця

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, українець, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Арештували трьох псевдонацгвардійців, які напали на лучанина
Сьогодні, 15:28
Чому варто святкувати Halloween у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:10
У Польщі вантажівка на смерть збила українця
Сьогодні, 14:58
На Волині взяли під варту злодія-рецидивіста
Сьогодні, 14:45
Відомо, який луцький адвокат став жертвою зухвалого пограбування
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
У Польщі на будівництві загинув українець У Польщі на будівництві загинув українець
27 червень, 15:31
У Польщі затримали п'яного українця, який віз на роботу нетверезих пасажирів У Польщі затримали п'яного українця, який віз на роботу нетверезих пасажирів
09 жовтень, 16:22
Курйоз у Польщі: п’яного чоловіка випадково відправили у морг Курйоз у Польщі: п’яного чоловіка випадково відправили у морг
18 вересень, 13:12
У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО
12 вересень, 08:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку патрульні визволили з ліфта юнаків
Сьогодні, 16:08
 0
У Луцьку слідкуватимуть за благоустроєм зупинок
Сьогодні, 16:05
 0
Як будують нову об’їзну дорогу до Колодяжного. ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
 0
Арештували трьох псевдонацгвардійців, які напали на лучанина
Сьогодні, 15:28
 0
Чому варто святкувати Halloween у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8