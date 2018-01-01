У Польщі вантажівка на смерть збила українця





У селі Бонєво в Люблінському воєводстві на сході Польщі, трапилася трагічна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинув 38-річний громадянин України, - пише



За інформацією польської дорожньої служби, вантажівка здійснила наїзд на пішохода. На місце ДТП прибула пожежна служба, карета швидкої допомоги та поліція. На жаль, унаслідок зазнаних травм пішохід загинув. Жертва – громадянин України.



Трагедія сталася біля зупинки, на якій раніше чоловік вийшов з автобуса. За попередніми даними, у момент аварії пішохід перебував посередині проїжджої частини.



Поліція з’ясовує всі обставини інциденту. Водій вантажівки був тверезим.



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