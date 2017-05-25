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Арештували трьох псевдонацгвардійців, які напали на лучанина

Арештували трьох псевдонацгвардійців, які напали на лучанина
У Луцьку обрали запобіжний засіб трьом жителям Києва, які зі зброєю напали на лучанина та пограбували його.

Про це пише прес-служба ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 жовтня, у Маневицькому районі троє зловмисників у масках проникли до орендованого 39-річним жителем Луцька будинку. Вони зв’язали його, та погрожуючи пістолетом, заволоділи значною сумою грошей.

За вчинення кримінального правопорушення слідчі ГУНП у Волинській області в співпраці із співробітниками СБУ затримали трьох жителів Києва.

Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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Теги: поліція, напад, Волинь
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