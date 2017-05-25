Арештували трьох псевдонацгвардійців, які напали на лучанина





Про це пише прес-служба



Нагадаємо, що у понеділок, 22 жовтня, у Маневицькому районі



За вчинення кримінального правопорушення слідчі ГУНП у Волинській області в співпраці із співробітниками СБУ затримали трьох жителів Києва.



Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Досудове розслідування триває.

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