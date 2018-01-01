Як будують нову об’їзну дорогу до Колодяжного. ВІДЕО





Через специфіку цього переїзду шлагбаум тут закривають надовго, розповіли селяни, - йдеться в сюжеті



Ця ситуація створює незручності людям, перешкоджає вчасному доїзду в Любитів “швидкої” та іншої спецтехніки.



"Були випадки, коли затримувалась пожежна машина на випадки, коли швидка допомога не могла вчасно приїхати на виклики. А також були випадки зриву навчального процесу, адже діти трьох навчальних закладів не могли вчасно приїхати...", - розповіла директор школи с. Любитів Віта Чуль.



Як триває будівництво — дивіться у відео:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нову об’їзну дорогу з Любитова до Колодяжного нині будують з ініціативи місцевої громади.Через специфіку цього переїзду шлагбаум тут закривають надовго, розповіли селяни, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині Ця ситуація створює незручності людям, перешкоджає вчасному доїзду в Любитів “швидкої” та іншої спецтехніки."Були випадки, коли затримувалась пожежна машина на випадки, коли швидка допомога не могла вчасно приїхати на виклики. А також були випадки зриву навчального процесу, адже діти трьох навчальних закладів не могли вчасно приїхати...", - розповіла директор школи с. ЛюбитівЯк триває будівництво — дивіться у відео:

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