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Як будують нову об’їзну дорогу до Колодяжного. ВІДЕО

Як будують нову об’їзну дорогу до Колодяжного. ВІДЕО
Нову об’їзну дорогу з Любитова до Колодяжного нині будують з ініціативи місцевої громади.

Через специфіку цього переїзду шлагбаум тут закривають надовго, розповіли селяни, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Ця ситуація створює незручності людям, перешкоджає вчасному доїзду в Любитів “швидкої” та іншої спецтехніки.

"Були випадки, коли затримувалась пожежна машина на випадки, коли швидка допомога не могла вчасно приїхати на виклики. А також були випадки зриву навчального процесу, адже діти трьох навчальних закладів не могли вчасно приїхати...", - розповіла директор школи с. Любитів Віта Чуль.

Як триває будівництво — дивіться у відео:



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Теги: Любитів, дорога
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