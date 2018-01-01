Як будують нову об’їзну дорогу до Колодяжного. ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
Нову об’їзну дорогу з Любитова до Колодяжного нині будують з ініціативи місцевої громади.
Через специфіку цього переїзду шлагбаум тут закривають надовго, розповіли селяни, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Ця ситуація створює незручності людям, перешкоджає вчасному доїзду в Любитів “швидкої” та іншої спецтехніки.
"Були випадки, коли затримувалась пожежна машина на випадки, коли швидка допомога не могла вчасно приїхати на виклики. А також були випадки зриву навчального процесу, адже діти трьох навчальних закладів не могли вчасно приїхати...", - розповіла директор школи с. Любитів Віта Чуль.
Як триває будівництво — дивіться у відео:
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Через специфіку цього переїзду шлагбаум тут закривають надовго, розповіли селяни, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Ця ситуація створює незручності людям, перешкоджає вчасному доїзду в Любитів “швидкої” та іншої спецтехніки.
"Були випадки, коли затримувалась пожежна машина на випадки, коли швидка допомога не могла вчасно приїхати на виклики. А також були випадки зриву навчального процесу, адже діти трьох навчальних закладів не могли вчасно приїхати...", - розповіла директор школи с. Любитів Віта Чуль.
Як триває будівництво — дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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