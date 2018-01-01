У Луцьку слідкуватимуть за благоустроєм зупинок

У Луцьку створили робочу групу з контролю за благоустроєм зупинок громадського транспорту.Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови ЛуцькГрупа складатиме акти обстеження кожної зупинки громадського транспорту (стаціонарної та на вимогу). Матеріали та акти група передаватиме департаменту ЖКГ для формування кошторису витрат на зупинки.Отож, до складу групи увійдуть:- перший заступник міського голови, голова робочої групи;- начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту житлово-комунального господарства міської ради, заступник голови робочої групи;- головний спеціаліст відділу логістики перевезень управління транспорту та зв’язку міської ради, секретар робочої групи;- інженер, головний спеціаліст відділу по благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради;- старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);- головний спеціаліст, юрист управління земельних ресурсів;- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;- головний спеціаліст служби містобудівного кадастру та моніторингу управління містобудування та архітектури міської ради;- інженер, головний спеціаліст відділу по благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради;- інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);- заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради.