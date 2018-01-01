У Луцьку слідкуватимуть за благоустроєм зупинок
Сьогодні, 16:05
У Луцьку створили робочу групу з контролю за благоустроєм зупинок громадського транспорту.
Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови Луцьк Григорій Пустовіт.
Група складатиме акти обстеження кожної зупинки громадського транспорту (стаціонарної та на вимогу). Матеріали та акти група передаватиме департаменту ЖКГ для формування кошторису витрат на зупинки.
Отож, до складу групи увійдуть:
Недопад Григорій Вікторович - перший заступник міського голови, голова робочої групи;
Козел Володимир Миколайович - начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту житлово-комунального господарства міської ради, заступник голови робочої групи;
Артемчук Інна Василівна - головний спеціаліст відділу логістики перевезень управління транспорту та зв’язку міської ради, секретар робочої групи;
Бас Людмила Леонідівна - інженер, головний спеціаліст відділу по благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради;
Грицюк Олександр Васильович - старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);
Загоруйко Олександр Сергійович - головний спеціаліст, юрист управління земельних ресурсів;
Кирилюк Юрій Вікторович - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
Ковальчук Руслан Леонідович - головний спеціаліст служби містобудівного кадастру та моніторингу управління містобудування та архітектури міської ради;
Левицька Марія Яківна - інженер, головний спеціаліст відділу по благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради;
Новосад Павло Васильович - інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);
Середа Олександр Леонідович - заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради.
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Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови Луцьк Григорій Пустовіт.
Група складатиме акти обстеження кожної зупинки громадського транспорту (стаціонарної та на вимогу). Матеріали та акти група передаватиме департаменту ЖКГ для формування кошторису витрат на зупинки.
Отож, до складу групи увійдуть:
Недопад Григорій Вікторович - перший заступник міського голови, голова робочої групи;
Козел Володимир Миколайович - начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту житлово-комунального господарства міської ради, заступник голови робочої групи;
Артемчук Інна Василівна - головний спеціаліст відділу логістики перевезень управління транспорту та зв’язку міської ради, секретар робочої групи;
Бас Людмила Леонідівна - інженер, головний спеціаліст відділу по благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради;
Грицюк Олександр Васильович - старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);
Загоруйко Олександр Сергійович - головний спеціаліст, юрист управління земельних ресурсів;
Кирилюк Юрій Вікторович - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
Ковальчук Руслан Леонідович - головний спеціаліст служби містобудівного кадастру та моніторингу управління містобудування та архітектури міської ради;
Левицька Марія Яківна - інженер, головний спеціаліст відділу по благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради;
Новосад Павло Васильович - інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України (за згодою);
Середа Олександр Леонідович - заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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