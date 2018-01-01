У Луцьку патрульні визволили з ліфта юнаків





Інцидент трапився день, 25 жовтня, - інформує Патрульна поліція Волині.



зазначається, що всередині був лише номер телефону підприємства Волиньліфт, з яким мешканці не уклали договір.



Молодики відразу ж подзвонили на службу 102. Патрульні поліцейські, які прибули на допомогу, знайшли номер телефону майстра з обслуговування ліфтів цього ОСББ, чоловік прибув і визволив хлопців.



Потому 17-річний заявник залишив подяку, адресовану інспекторам.

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