У Луцьку патрульні визволили з ліфта юнаків
Сьогодні, 16:08
У Луцьку на проспекті Відродження хлопці застрягли у ліфті на 6-му поверсі.
Інцидент трапився день, 25 жовтня, - інформує Патрульна поліція Волині.
зазначається, що всередині був лише номер телефону підприємства Волиньліфт, з яким мешканці не уклали договір.
Молодики відразу ж подзвонили на службу 102. Патрульні поліцейські, які прибули на допомогу, знайшли номер телефону майстра з обслуговування ліфтів цього ОСББ, чоловік прибув і визволив хлопців.
Потому 17-річний заявник залишив подяку, адресовану інспекторам.
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Інцидент трапився день, 25 жовтня, - інформує Патрульна поліція Волині.
зазначається, що всередині був лише номер телефону підприємства Волиньліфт, з яким мешканці не уклали договір.
Молодики відразу ж подзвонили на службу 102. Патрульні поліцейські, які прибули на допомогу, знайшли номер телефону майстра з обслуговування ліфтів цього ОСББ, чоловік прибув і визволив хлопців.
Потому 17-річний заявник залишив подяку, адресовану інспекторам.
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