Син мера Володимира-Волинського став директором ринку. ВІДЕО

став директором Нововолинського госпрозрахункового ринку.Про це йдеться у сюжеті місцевого каналу СТН.Екс-директорпрацює тепер на посаді заступника, поступившись місцем Андрію Саганюку.«На ринку працюю не перший день. До цього працював заступником директора у Володимирі-Волинському. Проблем вистачає. По певній мірі будемо виконувати.Спершу будемо переводити його до якогось порядку, до стану потрібного, який він має бути: розташування, зовнішній вигляд, дотримання правил торгівлі. Я вже мав мову з лабораторією, щоб слідкували за дотриманням санітарних норм», – зауважив Андрій Саганюк.Найбільш гостра проблема нововолинського ринку – торгівля у невстановлених місцях. Директор впевнений, самотужки впоратися з нею буде важко. Тому знайомиться із керівниками служб та сподівається і на підтримку місцевих поліцейських, аби дати ради в цьому питанні.«З торгівлею, з цією проблемою також ознайомлений, будемо вирішувати питання з поліцією, бо без підтримки цього питання ніяк не вирішиш», – розповів Андрій Саганюк.Працювати треба і в плані приведення до належного стану вимог протипожежної безпеки, впорядкувати проїзди на ринку, посортувати промислові та продуктові рядки. Багато роботи і в м'ясному павільйоні.Потроху знайомиться із підприємцями, котрі працюють на ринку. Уже спілкувався із місцевою спілкою підприємців стосовно легалізації усіх суб'єктів господарювання, що провадять тут свій бізнес.28-річний Андрій Саганюк – син мера Володимира-Волинського. Запевняє, чуток та зайвих розмов з приводу впливового батька не боїться. Натомість розповідає, як той його підтримує.«Дзвонить, переживає, як я тут справляюся. Я йому кажу, що є над чим працювати. Каже мені: ти молодий, у тебе все попереду, усе вдасться», – розповідає новий директор ринку.Контракт із Андрієм Саганюком облспоживспілка підписала терміном на рік. Чи вдасться щось змінити – покаже час.