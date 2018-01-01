Заборгованість «Луцькводоканалу»: чи залишиться місто без води?
Сьогодні, 20:00
Чому виникла заборгованість перед "Волиньобленерго" та хто тепер розраховуватиметься за спожиту електроенергію?
Що чекає на лікарні, школи, дитячі садочки та мешканців Луцька, у разі припинення водопостачання?
Хто понесе відповідальність за наданні збитки та як не допустити повторення ситуації дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 26 жовтня, о 17:35 на ТК «UA: Волинь», а також у неділю о 19:00.
В програмі візьмуть участь Тарас Яковлев, колишній перший заступник Луцького міського голови та Дмитро Іванов, директор з комерційних питань "Волиньобленерго".
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Що чекає на лікарні, школи, дитячі садочки та мешканців Луцька, у разі припинення водопостачання?
Хто понесе відповідальність за наданні збитки та як не допустити повторення ситуації дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 26 жовтня, о 17:35 на ТК «UA: Волинь», а також у неділю о 19:00.
В програмі візьмуть участь Тарас Яковлев, колишній перший заступник Луцького міського голови та Дмитро Іванов, директор з комерційних питань "Волиньобленерго".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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