Заборгованість «Луцькводоканалу»: чи залишиться місто без води?

Чому виникла заборгованість перед "Волиньобленерго" та хто тепер розраховуватиметься за спожиту електроенергію?Що чекає на лікарні, школи, дитячі садочки та мешканців Луцька, у разі припинення водопостачання?Хто понесе відповідальність за наданні збитки та як не допустити повторення ситуації дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 26 жовтня, о 17:35 на ТК «UA: Волинь», а також у неділю о 19:00.В програмі візьмуть участь, колишній перший заступник Луцького міського голови та, директор з комерційних питань "Волиньобленерго".