Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Сьогодні, 16:55
Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт підписав розпорядження про преміювання працівників за роботу у жовтні.
Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 35 % надбавок.
Найбільшу премію отримав радник мера Ігор Поліщук – 220 % посадового окладу.
Заступник мера Григорій Недопад та помічник Борис Смаль мають 70 % посадового окладу, а радник Анатолій Миронюк, котрий раніше обіймав посаду начальника управління транспорту - 120 %.
По 60 % премії призначили заступникам Костянтину Петрочуку та Юрію Вербичу. Радниця Мар'яна Сорочук отримала 55 % премії.
75 % посадового окладу отримав секретар Наталія Вега, 60 % - ще четверо секретарів керівника.
У розмірі 140 % посадового окладу має начальник управління містобудування та архітектури, головного архітектора Веніамін Туз, 85 % - заступник начальника управління транспорту та зв'язку Олександр Середа, 70 % - начальник відділу інформаційної роботи Зоя Балюк, 60 % - начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала та начальник відділу екології Анатолій Гламазда, 55 % - заступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй, 50 % - заступники начальника відділу інформаційної роботи Олександр Олішевський і Жанна Перун, а також начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова.
По 40 % премії отримають: начальник організаційного відділу Олена Барська, в.о. начальника організаційного відділу Рудницька Л.В.; начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима; начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець; начальник господарсько-технічного відділу Анатолій Махецький; начальник управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська; начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько; начальник загального відділу Надія Бортнік; начальник відділу обліку та звітності Світлана Горай; начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко; директор департаменту економічної політики Олександр Озінович; начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов; начальник відділу секретаріату Тетяна Касьянова; начальник служби у справах дітей Федір Шульган; начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць та інші.
Окрім того, понад десяток заступників відділів, служб, департаментів та управлінь мають 35 % премії.
Фото - ілюстративне
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Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 35 % надбавок.
Найбільшу премію отримав радник мера Ігор Поліщук – 220 % посадового окладу.
Заступник мера Григорій Недопад та помічник Борис Смаль мають 70 % посадового окладу, а радник Анатолій Миронюк, котрий раніше обіймав посаду начальника управління транспорту - 120 %.
По 60 % премії призначили заступникам Костянтину Петрочуку та Юрію Вербичу. Радниця Мар'яна Сорочук отримала 55 % премії.
75 % посадового окладу отримав секретар Наталія Вега, 60 % - ще четверо секретарів керівника.
У розмірі 140 % посадового окладу має начальник управління містобудування та архітектури, головного архітектора Веніамін Туз, 85 % - заступник начальника управління транспорту та зв'язку Олександр Середа, 70 % - начальник відділу інформаційної роботи Зоя Балюк, 60 % - начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала та начальник відділу екології Анатолій Гламазда, 55 % - заступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй, 50 % - заступники начальника відділу інформаційної роботи Олександр Олішевський і Жанна Перун, а також начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова.
По 40 % премії отримають: начальник організаційного відділу Олена Барська, в.о. начальника організаційного відділу Рудницька Л.В.; начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима; начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець; начальник господарсько-технічного відділу Анатолій Махецький; начальник управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська; начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько; начальник загального відділу Надія Бортнік; начальник відділу обліку та звітності Світлана Горай; начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко; директор департаменту економічної політики Олександр Озінович; начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов; начальник відділу секретаріату Тетяна Касьянова; начальник служби у справах дітей Федір Шульган; начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць та інші.
Окрім того, понад десяток заступників відділів, служб, департаментів та управлінь мають 35 % премії.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Коли ви вже нажеретесь?
Та інші. Хто серед інших, знову Тетяна Шульга? І це з мого гаманця? Якщо так, то я проти.
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