вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради

Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт підписав розпорядження про преміювання працівників за роботу у жовтні.

Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 35 % надбавок.

Найбільшу премію отримав радник мера Ігор Поліщук – 220 % посадового окладу.

Заступник мера Григорій Недопад та помічник Борис Смаль мають 70 % посадового окладу, а радник Анатолій Миронюк, котрий раніше обіймав посаду начальника управління транспорту - 120 %.

По 60 % премії призначили заступникам Костянтину Петрочуку та Юрію Вербичу. Радниця Мар'яна Сорочук отримала 55 % премії.

75 % посадового окладу отримав секретар Наталія Вега, 60 % - ще четверо секретарів керівника.

У розмірі 140 % посадового окладу має начальник управління містобудування та архітектури, головного архітектора Веніамін Туз, 85 % - заступник начальника управління транспорту та зв'язку Олександр Середа, 70 % - начальник відділу інформаційної роботи Зоя Балюк, 60 % - начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала та начальник відділу екології Анатолій Гламазда, 55 % - заступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй, 50 % - заступники начальника відділу інформаційної роботи Олександр Олішевський і Жанна Перун, а також начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова.

По 40 % премії отримають: начальник організаційного відділу Олена Барська, в.о. начальника організаційного відділу Рудницька Л.В.; начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима; начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець; начальник господарсько-технічного відділу Анатолій Махецький; начальник управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська; начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько; начальник загального відділу Надія Бортнік; начальник відділу обліку та звітності Світлана Горай; начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко; директор департаменту економічної політики Олександр Озінович; начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов; начальник відділу секретаріату Тетяна Касьянова; начальник служби у справах дітей Федір Шульган; начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць та інші.

Окрім того, понад десяток заступників відділів, служб, департаментів та управлінь мають 35 % премії.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: премії, посадовці, гроші, Луцька міська рада, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коли ви вже нажеретесь?
Відповісти
Та інші. Хто серед інших, знову Тетяна Шульга? І це з мого гаманця? Якщо так, то я проти.
Відповісти
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Працівник луцького готелю вкрав 121 тисячу гривень
Сьогодні, 17:19
Суд над бійцями 51-ої бригади: про що розповіли троє свідків
Сьогодні, 17:05
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Сьогодні, 16:55
У Польщі «накрили» банду, яка підробляла паспорти для українців
Сьогодні, 16:49
Син мера Володимира-Волинського став директором ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
01 серпень, 14:35
Пустовіт призначив чималі премії своїм заступникам і радникам Пустовіт призначив чималі премії своїм заступникам і радникам
01 серпень, 16:20
Луцьким посадовцям призначили «солідні» премії Луцьким посадовцям призначили «солідні» премії
04 липень, 16:11
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
27 вересень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» відбудеться фестиваль анімації: програма*
Сьогодні, 17:27
 0
Двоє волинян поїхали на марафон морської піхоти у США. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
 0
Працівник луцького готелю вкрав 121 тисячу гривень
Сьогодні, 17:19
 0
Суд над бійцями 51-ої бригади: про що розповіли троє свідків
Сьогодні, 17:05
 0
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8