Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради

Секретар Луцької міськрадипідписав розпорядження про преміювання працівників за роботу у жовтні.Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 35 % надбавок.Найбільшу премію отримав радник мера– 220 % посадового окладу.Заступник мерата помічникмають 70 % посадового окладу, а радник Анатолій Миронюк, котрий раніше обіймав посаду начальника управління транспорту - 120 %.По 60 % премії призначили заступникамта. Радницяотримала 55 % премії.75 % посадового окладу отримав секретар, 60 % - ще четверо секретарів керівника.У розмірі 140 % посадового окладу має начальник управління містобудування та архітектури, головного архітектора, 85 % - заступник начальника управління транспорту та зв'язку, 70 % - начальник відділу інформаційної роботи, 60 % - начальник управління земельних ресурсівта начальник відділу екології, 55 % - заступник начальника управління земельних ресурсів, 50 % - заступники начальника відділу інформаційної роботи, а також начальник відділу зв’язків з громадськістюПо 40 % премії отримають: начальник організаційного відділу, в.о. начальника організаційного відділу; начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима; начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності; начальник господарсько-технічного відділу; начальник управління туризму та промоції міста; начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи; начальник загального відділу; начальник відділу обліку та звітності; начальник відділу ведення Державного реєстру виборців; директор департаменту економічної політики; начальник управління транспорту та зв'язку; начальник відділу секретаріату; начальник служби у справах дітей; начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролюта інші.Окрім того, понад десяток заступників відділів, служб, департаментів та управлінь мають 35 % премії.