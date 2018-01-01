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У Зайцевої знайшли важку хворобу

У Зайцевої знайшли важку хворобу
Підозрювана у масштабній аварії на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева має важку хворобу та потребує спеціального лікування.

Лікарі діагностували в неї посттравматичну енцефалопатію (прогресуюча дегенеративна хвороба мозку, пов'язана з численними повторними черепномозковими травмамиa), - пише gazeta.ua.

Через те має різкі перепади тиску та запаморочення, розповів один із адвокатів Євген Мельниченко. Запевняє, стан Зайцевої викликаний об'єктивними причинами і не є спробою уникнути покарання.

"Ще від 9 жовтня у неї почалися перепади тиску, які сам спостерігав. Їх фіксували лікарі "швидкої". У неї за медичною документацією верхня норма артеріального тиску – 90. Зараз піднімається до 150. Медики у СІЗО поставили діагноз посттравматична енцефалопатія з усіма синдромами. Але у медичній частині ізолятора немає невропатолога, тому вона не отримує належного лікування", - сказав Євген Мельниченко.

Зайцева третє судове засідання поспіль скаржиться на погане самопочуття. До суду їй викликають "швидку". Чи зможе далі брати участь у судових засіданнях, це щоразу залежатиме безпосередньо від її стану перед судом, додав Мельниченко.

Наступне слухання справи відбудеться 7 листопада.

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Теги: ДТП, Зайцева, смерть, Харків
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