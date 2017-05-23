Суд над бійцями 51-ої бригади: про що розповіли троє свідків





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Нагадаємо, що хлопців судять за те вийшли з оточення. Бійці 51-ої бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії.



Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.



Сьогодні участь у засіданні брали троє адвокатів Олена та Тетяна Яркіни та Сергій Гришко – решта були відсутні з поважних причин.



Першим заслухали Сергія Чергінця, який влітку 2014 року у званні капітана перебував разом з підсудними на териконі поблизу Червонопартизанська у зоні АТО. Їхнім завданням було прикривати 72 бригаду.



До речі Сергій Чергінець продовжує службу у 14-ій бригаді. Свідок підтвердив, що 24 липня 2014 року терикон, на якому перебував він та бійці тодішньої 51-ої бригади, зазнав сильного і навіть прицільного обстрілу внаслідок якого частково було знищено військову техніку, зокрема дві самохідні машини. Згодом військовий зауважив, що вони знаходилися в одній з гарячих точок.



Чергінець розповів, що після обстрілу до офіцерів почали підходити хлопці і казати, що треба терикон лишати, а згодом до терикону під’їхав місцевий житель на ім’я Славік і запропонував хлопцям вихід з оточення. Коли бійці повідомили Чергінцю про запропоноване Славіком, він порадив їм не вестися на це. Та все ж, за його словами, бійці залишили терикон на автобусі. Суддя уточнив, що у засіданнях було встановлено, що відходили у два етапи – перша група відходила на «Камазах», а друга на автобусі. З чим свідок погодився.



За словами Чергінця він наказав бійцям здати зброю, але, мовляв, були й такі які намагалися заховати гранати у спальник чи кишеню. На питання чи знало вище командування про те, що бійців, які перебувають на териконі інтенсивно обстрілюють, Чергінець відповів, що про це знав тодішній командир бригади, полковник Павло Пивоваренко.



Саме Пивоваренко сказав, що до них вийшло підкріплення, але Чергінець потім з’ясував у колег, що колони не змогли прорватися до них через те, що їх розстрілювали сепаратисти. Після того, як бійці залишили терикон на ньому лишилося 11 осіб, які отримали наказ прориватися до своїх, оскільки вони не були здатні виконувати бойові завдання. До речі, за словами Сергія Чергінця з терикону вони вивезли пів ЗІЛа завантаженого продуктами і ще 10 днів після відступу харчувалися ними, але також підтвердив те, що воду довозили. Згодом про долю хлопців він дізнався, коли до нього зателефонували волонтери і повідомили, що ті перебувають у Запоріжжі.



Допитали у суді і ще двох бійців 72-ої бригади, які мало знають про ці події, тож суттєвих свідчень не надали.



Наступне судове засідання відбудеться 29 листопада об 11 годині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час чергового судового засідання над бійцями 51-ої бригади, яке пройшло у Володимирі-Волинському, вдалося допитати 3 свідків сторони обвинувачення.Про це інформує «ВолиньUA» Нагадаємо, що хлопців судять за те вийшли з оточення. Бійці 51-ої бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії.Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.Сьогодні участь у засіданні брали троє адвокатів– решта були відсутні з поважних причин.Першим заслухали, який влітку 2014 року у званні капітана перебував разом з підсудними на териконі поблизу Червонопартизанська у зоні АТО. Їхнім завданням було прикривати 72 бригаду.До речі Сергій Чергінець продовжує службу у 14-ій бригаді. Свідок підтвердив, що 24 липня 2014 року терикон, на якому перебував він та бійці тодішньої 51-ої бригади, зазнав сильного і навіть прицільного обстрілу внаслідок якого частково було знищено військову техніку, зокрема дві самохідні машини. Згодом військовий зауважив, що вони знаходилися в одній з гарячих точок.Чергінець розповів, що після обстрілу до офіцерів почали підходити хлопці і казати, що треба терикон лишати, а згодом до терикону під’їхав місцевий житель на ім’я Славік і запропонував хлопцям вихід з оточення. Коли бійці повідомили Чергінцю про запропоноване Славіком, він порадив їм не вестися на це. Та все ж, за його словами, бійці залишили терикон на автобусі. Суддя уточнив, що у засіданнях було встановлено, що відходили у два етапи – перша група відходила на «Камазах», а друга на автобусі. З чим свідок погодився.За словами Чергінця він наказав бійцям здати зброю, але, мовляв, були й такі які намагалися заховати гранати у спальник чи кишеню. На питання чи знало вище командування про те, що бійців, які перебувають на териконі інтенсивно обстрілюють, Чергінець відповів, що про це знав тодішній командир бригади, полковник Павло Пивоваренко.Саме Пивоваренко сказав, що до них вийшло підкріплення, але Чергінець потім з’ясував у колег, що колони не змогли прорватися до них через те, що їх розстрілювали сепаратисти. Після того, як бійці залишили терикон на ньому лишилося 11 осіб, які отримали наказ прориватися до своїх, оскільки вони не були здатні виконувати бойові завдання. До речі, за словами Сергія Чергінця з терикону вони вивезли пів ЗІЛа завантаженого продуктами і ще 10 днів після відступу харчувалися ними, але також підтвердив те, що воду довозили. Згодом про долю хлопців він дізнався, коли до нього зателефонували волонтери і повідомили, що ті перебувають у Запоріжжі.Допитали у суді і ще двох бійців 72-ої бригади, які мало знають про ці події, тож суттєвих свідчень не надали.Наступне судове засідання відбудеться 29 листопада об 11 годині.

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