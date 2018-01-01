Лучан кличуть на «Новорічний кекс»*

Нову виставу «Чорного квадрату» – «Новорічний кекс» можна було б ще назвати: «Секс До і Після Нового Року». Але! Може ж бути ще й підчас! Навіщо ж обмежувати себе? Нехай в цьому спектаклі буде все!Гаряча пристрасть, безнадійні очікування, пікантний гумор і еротичні фантазії, потреба у ніжній любові і холодок жалю після пляшки дорогого шампанського, нескінченна гонитва за задоволенням і неприкрита безсоромність олів'є з гастроному.Будь ласка, беріть, що кому треба! Все до ваших послуг!Інтимні історії під бій курантів. Любовне хуліганство в Новорічну ніч. Кого можна викликати, якщо Вам самотньо на Новий Рік? Що найчастіше цікавить чоловіків після сексу? Як повинна «звучати» любляча жінка, щоб залишитися коханою? Який подарунок потрібно собі зробити в Новорічну Ніч, щоб весь рік отримувати задоволення? І чому погано, коли протікає кран?Театр обіцяє багато гумору і позитивних емоцій! За умови, що Ви - людина без святенницького ставлення до життя.Діти молодше 8 років на виставу не допускаються. Старші – на відповідальності батьків.Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.Нову виставу «Чорного квадрату» «Новорічний кекс» можна було б ще назвати «Секс до і після Нового Року», але!.. Адже може бути ще й Вчасно! Навіщо ж обмежувати себе? Нехай в цьому спектаклі буде все! Зустрічайте — 10 листопада у РЦ «Промінь» о 19:00.Тваринна пристрасть, безмовне ловлення очікування, іскрометний гумор і еротичні фантазії, потреба у трепетній любові і холодок жалю після пляшки дорогого шампанського, нескінченна гонитва за задоволенням і неприкрита безсоромність олів'є з гастроному — будь ласка, беріть, що кому треба! Все до ваших послуг!Інтимні історії під бій курантів. Любовне хуліганство в Новорічну ніч.Кого можна викликати, якщо вам самотньо на Новий Рік?Що найчастіше цікавить чоловіків після сексу?Як повинна «звучати» любляча жінка, щоб залишитися коханою?Який подарунок потрібно собі зробити в Новорічну Ніч, щоб весь рік отримувати задоволення?І чому погано, коли протікає кран?Обіцяємо багато гумору і позитивних емоцій! За умови, що Ви - людина без святенницького ставлення до життя.