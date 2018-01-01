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У Києві хочуть провести Дні Волині

У Києві хочуть провести Дні Волині
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко зустрівся з головою «Волинського братства» Сергієм Шевчуком.

Розмова та зустріч відбулися сьогодні, 25 жовтня 2018 року, в стінах найвищої адміністрації краю, - про це йдеться на офіційній сторінці Олександра Савченка у facebook.

"Я представляю тут всіх волинян, які живуть в Києві і закордоном. Ми маємо міжнародний статус громадської організації «Волинське братство», адже маємо братчиків і в Австралії, і в Європі, і в Канаді, тепер вже і в Криму", - повідомив Сергій Володимирович.

Голова ГО розповів про діяльність організації: там проводять майстер-класи, конкурси, видають книги.

Ансамбль «Волиняни», яким опікується братство, брали участь у фестивалях на Волині: співали на «Берегині» та першому всеукраїнському фестивалі повстанської пісні «За Україну! За її волю!».

«Волинське братство» Сергій Шевчук називає одним з найсильніших в Україні

"Ми згуртовані, ми маємо де збиратися, маємо де проводити заходи. Нас слухають та чують в усьому світі. Ми відвідуємо музеї на Волині – Ігоря Стравінського, «Волинської ікони». Але хочеться робити ще більше», - зазначає активіст.

У 2019 році «Волинському братству» виповнюється 20 років. З нагоди ювілею громадська організація хоче провести Дні Волині в столиці. Зокрема, пропонують орендувати Київський оперний театр та запросити виступити Державний академічний Волинський народний хор, який, за словами Сергія Володимировича, є святом для столиці.

Олександр Савченко схвально відгукнувся про такі наміри та запевнив, що сприятиме культурному розвитку волинян у всіх куточках світу:

"Приємно, що Ви, Сергію Володимировичу, і мене вже зараховуєте до волинян. Ми і тут пробуємо щось робити, організовувати, зрушувати з місця культурну сферу. Разом з тим, маємо і проблеми: музей Лесі Українки в Колодяжному сиплеться, підвал затоплює, музей-скансен у Рожищі теж потребує вкладень. Тому будемо розробляти програму та працювати", - зазначив Олександр Ілліч.


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Теги: Дні Волині, Київ
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