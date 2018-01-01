Двоє волинян поїхали на марафон морської піхоти у США. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
Двоє волинян Павло Чайка та Богдан Ушарук у складі національної збірної візьмуть участь у 43-му Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні.
Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
"Волинська обласна державна адміністрація на чолі з головою Олександром Савченком вітає Національну команду ветеранів АТО, яка 28 жовтня 2018 року візьме участь у 43-му Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні та бажає їй успішного виступу", - йдеться у дописі.
Серед дев`ятьох учасників збірної України – двоє волинян: Павло Чайка та Богдан Ушарук.
"Радіємо, що волиняни у складі Національної збірної! Будемо вболівати за них та їхніх побратимів усією Волинню!" - пише Савченко.
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Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
"Волинська обласна державна адміністрація на чолі з головою Олександром Савченком вітає Національну команду ветеранів АТО, яка 28 жовтня 2018 року візьме участь у 43-му Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні та бажає їй успішного виступу", - йдеться у дописі.
Серед дев`ятьох учасників збірної України – двоє волинян: Павло Чайка та Богдан Ушарук.
"Радіємо, що волиняни у складі Національної збірної! Будемо вболівати за них та їхніх побратимів усією Волинню!" - пише Савченко.
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