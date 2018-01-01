Двоє волинян поїхали на марафон морської піхоти у США. ВІДЕО

Двоє волинян Павло Чайка та Богдан Ушарук у складі національної збірної візьмуть участь у 43-му Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні.Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДАу Facebook."Волинська обласна державна адміністрація на чолі з головою Олександром Савченком вітає Національну команду ветеранів АТО, яка 28 жовтня 2018 року візьме участь у 43-му Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні та бажає їй успішного виступу", - йдеться у дописі.Серед дев`ятьох учасників збірної України – двоє волинян:та"Радіємо, що волиняни у складі Національної збірної! Будемо вболівати за них та їхніх побратимів усією Волинню!" - пише Савченко.