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Двоє волинян поїхали на марафон морської піхоти у США. ВІДЕО

Двоє волинян поїхали на марафон морської піхоти у США. ВІДЕО
Двоє волинян Павло Чайка та Богдан Ушарук у складі національної збірної візьмуть участь у 43-му Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні.

Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.

"Волинська обласна державна адміністрація на чолі з головою Олександром Савченком вітає Національну команду ветеранів АТО, яка 28 жовтня 2018 року візьме участь у 43-му Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні та бажає їй успішного виступу", - йдеться у дописі.

Серед дев`ятьох учасників збірної України – двоє волинян: Павло Чайка та Богдан Ушарук.

"Радіємо, що волиняни у складі Національної збірної! Будемо вболівати за них та їхніх побратимів усією Волинню!" - пише Савченко.


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Теги: марафон, США
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