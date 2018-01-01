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У Луцьку запрацювала поліцейська станція. ФОТО

У Луцьку запрацювала поліцейська станція. ФОТО
Від сьогодні в Луцьку запрацювала третя у місті поліцейська станція.

Загалом на території області функціонує 13 таких станцій, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Вона обслуговуватиме територію де мешкає майже 30 тис. лучан – це бульвар Дружби Народів, вулиці Бенделіані, Даньшина, Гнідавська та район Вересневе.

До її основних завдань, насамперед, входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку.

У заходах з нагоди відкриття поліцейської станції взяли участь заступник начальника управління превентивної діяльності поліції в області Валерій Чоботан, заступник начальника Луцького відділу поліції Леонід Прокопчук, старші дільничні офіцери поліції Микола Главацький та Руслан Троцюк.

У Луцьку запрацювала поліцейська станція. ФОТО
У Луцьку запрацювала поліцейська станція. ФОТО
У Луцьку запрацювала поліцейська станція. ФОТО
У Луцьку запрацювала поліцейська станція. ФОТО

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Теги: поліція, поліцейська станція
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