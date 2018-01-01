У Луцьку запрацювала поліцейська станція. ФОТО





Загалом на території області функціонує 13 таких станцій, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Вона обслуговуватиме територію де мешкає майже 30 тис. лучан – це бульвар Дружби Народів, вулиці Бенделіані, Даньшина, Гнідавська та район Вересневе.



До її основних завдань, насамперед, входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку.



У заходах з нагоди відкриття поліцейської станції взяли участь заступник начальника управління превентивної діяльності поліції в області Валерій Чоботан, заступник начальника Луцького відділу поліції Леонід Прокопчук, старші дільничні офіцери поліції Микола Главацький та Руслан Троцюк.





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