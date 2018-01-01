У Києві жінка вистрибнула з 9-го поверху





Як зазначає Інформатор, загибла проживала на дев'ятому поверсі у своїй квартирі. За словами очевидця, 88-річна жінка сиділа на балконі, звісивши ноги вниз. Поки чоловік набирав номер телефону екстрених служб, пенсіонерка стрибнула вниз, - пише



До місця прибули медики, проте їм залишалося тільки констатувати смерть. Від отриманих травм жінка померла на місці.



"У момент інциденту загибла була сама вдома, її дочка в цей час пішла в магазин. Що стало причиною такого вчинку - невідомо, однак померла хворіла і страждала від болю. Подробиці події з'ясовуються", - зазначає видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Ентузіастів, у четвер, 25 жовтня, виявили труп жінки. Тіло пенсіонерки лежало біля дев'ятиповерхового будинку.Як зазначає Інформатор, загибла проживала на дев'ятому поверсі у своїй квартирі. За словами очевидця, 88-річна жінка сиділа на балконі, звісивши ноги вниз. Поки чоловік набирав номер телефону екстрених служб, пенсіонерка стрибнула вниз, - пише Корреспондент До місця прибули медики, проте їм залишалося тільки констатувати смерть. Від отриманих травм жінка померла на місці."У момент інциденту загибла була сама вдома, її дочка в цей час пішла в магазин. Що стало причиною такого вчинку - невідомо, однак померла хворіла і страждала від болю. Подробиці події з'ясовуються", - зазначає видання.

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