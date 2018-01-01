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У Шацькі озера запустили 700 кілограмів риби

У Шацькі озера запустили 700 кілограмів риби
Понад 700 кілограмів риби випустили 25 жовтня в озера Люцимер та Велике Чорне, що знаходяться на території Шацького національного природного парку.

Акцію здійснили в рамках реалізації Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020», - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Серед присутніх - заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось.

За його словами, для відновлення рибогосподарського потенціалу області шляхом зарибнення озер є надзвичайно важливим та водночас складним процесом.

"Відтворення популяції риб в природних умовах стає все більш складним, адже на це впливає чимало факторів: екологічні (замулення озер), зміни клімату, заростання водойм, а також браконьєрство. Якщо люди не будуть долучатися до зариблення озер, то природі важко самій відновити цей процес. До цього процесу долучилися в обласній адміністрації, Шацькій районній адміністрації та селищній раді, Шацький нацпарк, активісти та небайдужі рибалки району, котрі хочуть, аби на Шацьких озерах можна було відпочити та порибалити", – зазначив посадовець..

Тож, на переконання заступника голови ОДА, завдання Шацького НПП простежити, аби ця риба не потрапила у браконьєрські сіті.

Саме тому рибалки-любителі протягом року також долучаються до патрулювання озер.

Слід зазначити, що реалізацію екологічної програми «Екологія 2016-2020» з обласного бюджету виділили 100 тис. грн. Натомість, із районного – 20 тис. грн та 20 тис. грн виділила селищна рада.

Загалом протягом року мають випустити приблизно 2 тонни риби різних видів. Між іншим, наступного разу планують закупити для зарибнення озер білого амура, котрий відомий здатністю очищати водойму від заростей.

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Теги: риба, Світязь
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