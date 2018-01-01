У Шацькі озера запустили 700 кілограмів риби
Сьогодні, 19:43
Понад 700 кілограмів риби випустили 25 жовтня в озера Люцимер та Велике Чорне, що знаходяться на території Шацького національного природного парку.
Акцію здійснили в рамках реалізації Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020», - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Серед присутніх - заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось.
За його словами, для відновлення рибогосподарського потенціалу області шляхом зарибнення озер є надзвичайно важливим та водночас складним процесом.
"Відтворення популяції риб в природних умовах стає все більш складним, адже на це впливає чимало факторів: екологічні (замулення озер), зміни клімату, заростання водойм, а також браконьєрство. Якщо люди не будуть долучатися до зариблення озер, то природі важко самій відновити цей процес. До цього процесу долучилися в обласній адміністрації, Шацькій районній адміністрації та селищній раді, Шацький нацпарк, активісти та небайдужі рибалки району, котрі хочуть, аби на Шацьких озерах можна було відпочити та порибалити", – зазначив посадовець..
Тож, на переконання заступника голови ОДА, завдання Шацького НПП простежити, аби ця риба не потрапила у браконьєрські сіті.
Саме тому рибалки-любителі протягом року також долучаються до патрулювання озер.
Слід зазначити, що реалізацію екологічної програми «Екологія 2016-2020» з обласного бюджету виділили 100 тис. грн. Натомість, із районного – 20 тис. грн та 20 тис. грн виділила селищна рада.
Загалом протягом року мають випустити приблизно 2 тонни риби різних видів. Між іншим, наступного разу планують закупити для зарибнення озер білого амура, котрий відомий здатністю очищати водойму від заростей.
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Акцію здійснили в рамках реалізації Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020», - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Серед присутніх - заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось.
За його словами, для відновлення рибогосподарського потенціалу області шляхом зарибнення озер є надзвичайно важливим та водночас складним процесом.
"Відтворення популяції риб в природних умовах стає все більш складним, адже на це впливає чимало факторів: екологічні (замулення озер), зміни клімату, заростання водойм, а також браконьєрство. Якщо люди не будуть долучатися до зариблення озер, то природі важко самій відновити цей процес. До цього процесу долучилися в обласній адміністрації, Шацькій районній адміністрації та селищній раді, Шацький нацпарк, активісти та небайдужі рибалки району, котрі хочуть, аби на Шацьких озерах можна було відпочити та порибалити", – зазначив посадовець..
Тож, на переконання заступника голови ОДА, завдання Шацького НПП простежити, аби ця риба не потрапила у браконьєрські сіті.
Саме тому рибалки-любителі протягом року також долучаються до патрулювання озер.
Слід зазначити, що реалізацію екологічної програми «Екологія 2016-2020» з обласного бюджету виділили 100 тис. грн. Натомість, із районного – 20 тис. грн та 20 тис. грн виділила селищна рада.
Загалом протягом року мають випустити приблизно 2 тонни риби різних видів. Між іншим, наступного разу планують закупити для зарибнення озер білого амура, котрий відомий здатністю очищати водойму від заростей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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