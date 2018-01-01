Андрій Покровський: «Всі розмови про ціну газу є політичними»

Депутат Луцької міської радивисловив свою думку з приводу зростання ціни на газ для населення.Про це йдеться на сторінці "Андрій Покровський - депутатська on-line приймальня".Допис подаємо без змін і правок:"Ціна на газ для українців зросте з 1 листопада майже на чверть.Тема дражлива, адже зростання вартості енергоносіїв боляче б'є по кишені простого українця. Бо підняття вартості газу автоматично тягне за собою підвищення вартості комунальних тарифів, а також подорожчання інших товарів і послуг. Це при тому, що доходи більшості українців залишаться такими ж, як і були. Прикро.Прикро й за наших політиків, які своїми діями довели країну до такого стану, а зараз наввипередки звинувачують один одного, ніби кидають гарячу картоплину, намагаючись покласти на когось відповідальність за таке "радіоактивне" рішення перед виборами.Слухаючи зараз обіцянки політиків знизити тарифи на газ, пригадайте, як часто вони дотримували свого слова? Тому всі розмови про ціну газу є політичними.І поки на екранах телепрограм ідуть дискусії, хто винен, потрібно не забувати про реальні речі і подумати, що робити простим людям в цій ситуації!Я закликаю лучан до двох речей:1. Економити.2. Відповідально голосувати на виборах.Економити можна двома шляхами: менше споживати енергоносіїв або ж утеплюватися. А відповідально голосувати на виборах по совісті (а не за кілограм гречки) - це запорука приходу до влади свідомих політиків, які не страждають популізмом.Хто не може дозволити собі утеплитися – потурбуйтеся про отримання субсидій, які гарантує держава.Переважній більшості громадян, які отримують субсидії і не мають щойно куплених предметів на суму більше 50 000 грн, нових автомобілів або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу, - загалом це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів - як і раніше субсидія буде перепризначена в автоматичному режимі і без необхідності звертатися до органів соціального захисту.Повторно документи необхідно подавати якщо:- в особи відсутні доходи або вони отримували дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, або не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, сумарно протягом 3-х місяців у періоді, за який враховуються доходи;- ви є внутрішньо переміщеними особами;- особи, члени сімей яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;- особи, які є орендарями житлового приміщення;- особи, які зареєстровані в житловому приміщені, але фактично в ньому не проживають.Для уточнення або перевірки інформації щодо отримання субсидії можна звернутися за адресами та телефонами:1. Просп. Волі, 4а, каб.109, 110понеділок-п'ятниця: 8.30 - 19.00тел. 28-41-612. Просп. Соборності, 18понеділок-четвер : 8.30 - 17.30п'ятниця: 8.30 - 16.15тел.77-44-713. Вул. Бенделіані, 7понеділок - четвер: 8.30 - 17.30п'ятниця: 8.30 - 16.15тел. 26-59-61Для тих, хто бажає отримати субсидію, необхідно заповнити лише Заяву та Декларацію про доходи", - йдеться у повідомленні.У разі виникнення труднощів в отриманні субсидії, громадяни можуть звернутись за юридичною консультацією до громадської приймальні депутата та офісу Громадянського Руху «СВІДОМІ» (пр. Волі, 49А, Рекреаційна зона «Сіті Парк», тел. 099 215 5075).