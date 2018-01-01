Сенцов став лауреатом премії Сахарова
Сьогодні, 20:37
Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов став лауретом цьогорічної премії Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки".
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці у Twitter, - пише Уніан.
Згідно з повідомленням, церемонія вручення має відбутися 12 грудня у Страсбурзі. На здобуття премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова Сенцова висунула Фракція Європейської народної партії (EPP) у Європарламенті.
На премію претендували організації, які рятують мігрантів у Середземному морі, а також марокканський активіст Нассер Зефзафі.
Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.
Нагадаємо, Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.
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Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці у Twitter, - пише Уніан.
Згідно з повідомленням, церемонія вручення має відбутися 12 грудня у Страсбурзі. На здобуття премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова Сенцова висунула Фракція Європейської народної партії (EPP) у Європарламенті.
На премію претендували організації, які рятують мігрантів у Середземному морі, а також марокканський активіст Нассер Зефзафі.
Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.
Нагадаємо, Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.
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