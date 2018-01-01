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Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО

Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
У Волинському краєзнавчому музеї відкрилася унікальна виставка «Врятована сакральна спадщина Волині».

Про це повідомляє Твій портал.

На ній представлені понад 60 творів сакрального мистецтва Волині XVII–ХІХ століть: ікони, стародруки, предмети металопластики, декоративної різьби і скульптури. Більшість експонатів презентуються вперше.

За словами директора Волинського краєзнавчого музею Анатолія Силюка, експонати, які представлені на виставці збирали упродовж 25 років.

«Ще починаючи із початку 90-х років, коли були проведені експедиції. Це не було обкрадання храмів. Це був порятунок сакральних скарбів. І ми в той час, коли починали відкриватися церкви, майже 40% ікон повернули у храми. Музей робив копії ікон, а оригінали ми повертали в церкви, але водночас слідкували, як ці пам’ятки зберігаються. І нам дуже боліло, коли ми бачили деякі реліквії на виставках у приватних колекціях. Більшість з ікон, які тут представлені, виставлені вперше, після реставрації», – розповів очільник музею.

«Збережена сакральна спадщина Волині – це дуже загальна назва. Вона говорить про головний зміст діяльності Музею Волинської ікони – збереження і те, що знаходиться у його фондах ми намагаємося реставрувати і повертати до життя. Ми зібрали твори сакрального мистецтва різних конфесій. Наша мета – по-перше, спонукати прихожан берегти, те, що є в кожній церкві. По-друге: коли малюються нові ікони, щоб вони були не ультрамодними, а відповідали традиціям. По-третє, завдання цієї виставки закликати цінувати нашу Волинь, тому, що вона неповторна, і ця неповторність сьогодні тут. Є львівська школа іконопису, є галицька, а є волинська. Ви ніколи не зустрінете, таких образів, які писали наші місцеві майстри іконопису», – зазначив Анатолій Силюк.

На виставці також представлені фото , де зображені пам’ятки іконопису, якими вони були тоді, коли їх привезли до музею, світлини, зроблені у період, коли їх реставрували, а також кінцевий варіант – оновлені ікони.

Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО


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Теги: виставка, Луцьк
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