Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО





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На ній представлені понад 60 творів сакрального мистецтва Волині XVII–ХІХ століть: ікони, стародруки, предмети металопластики, декоративної різьби і скульптури. Більшість експонатів презентуються вперше.



За словами директора Волинського краєзнавчого музею Анатолія Силюка, експонати, які представлені на виставці збирали упродовж 25 років.



«Ще починаючи із початку 90-х років, коли були проведені експедиції. Це не було обкрадання храмів. Це був порятунок сакральних скарбів. І ми в той час, коли починали відкриватися церкви, майже 40% ікон повернули у храми. Музей робив копії ікон, а оригінали ми повертали в церкви, але водночас слідкували, як ці пам’ятки зберігаються. І нам дуже боліло, коли ми бачили деякі реліквії на виставках у приватних колекціях. Більшість з ікон, які тут представлені, виставлені вперше, після реставрації», – розповів очільник музею.



«Збережена сакральна спадщина Волині – це дуже загальна назва. Вона говорить про головний зміст діяльності Музею Волинської ікони – збереження і те, що знаходиться у його фондах ми намагаємося реставрувати і повертати до життя. Ми зібрали твори сакрального мистецтва різних конфесій. Наша мета – по-перше, спонукати прихожан берегти, те, що є в кожній церкві. По-друге: коли малюються нові ікони, щоб вони були не ультрамодними, а відповідали традиціям. По-третє, завдання цієї виставки закликати цінувати нашу Волинь, тому, що вона неповторна, і ця неповторність сьогодні тут. Є львівська школа іконопису, є галицька, а є волинська. Ви ніколи не зустрінете, таких образів, які писали наші місцеві майстри іконопису», – зазначив Анатолій Силюк.



На виставці також представлені фото , де зображені пам’ятки іконопису, якими вони були тоді, коли їх привезли до музею, світлини, зроблені у період, коли їх реставрували, а також кінцевий варіант – оновлені ікони.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському краєзнавчому музеї відкрилася унікальна виставка «Врятована сакральна спадщина Волині».Про це повідомляє Твій портал На ній представлені понад 60 творів сакрального мистецтва Волині XVII–ХІХ століть: ікони, стародруки, предмети металопластики, декоративної різьби і скульптури. Більшість експонатів презентуються вперше.За словами директора Волинського краєзнавчого музею, експонати, які представлені на виставці збирали упродовж 25 років.«Ще починаючи із початку 90-х років, коли були проведені експедиції. Це не було обкрадання храмів. Це був порятунок сакральних скарбів. І ми в той час, коли починали відкриватися церкви, майже 40% ікон повернули у храми. Музей робив копії ікон, а оригінали ми повертали в церкви, але водночас слідкували, як ці пам’ятки зберігаються. І нам дуже боліло, коли ми бачили деякі реліквії на виставках у приватних колекціях. Більшість з ікон, які тут представлені, виставлені вперше, після реставрації», – розповів очільник музею.«Збережена сакральна спадщина Волині – це дуже загальна назва. Вона говорить про головний зміст діяльності Музею Волинської ікони – збереження і те, що знаходиться у його фондах ми намагаємося реставрувати і повертати до життя. Ми зібрали твори сакрального мистецтва різних конфесій. Наша мета – по-перше, спонукати прихожан берегти, те, що є в кожній церкві. По-друге: коли малюються нові ікони, щоб вони були не ультрамодними, а відповідали традиціям. По-третє, завдання цієї виставки закликати цінувати нашу Волинь, тому, що вона неповторна, і ця неповторність сьогодні тут. Є львівська школа іконопису, є галицька, а є волинська. Ви ніколи не зустрінете, таких образів, які писали наші місцеві майстри іконопису», – зазначив Анатолій Силюк.На виставці також представлені фото , де зображені пам’ятки іконопису, якими вони були тоді, коли їх привезли до музею, світлини, зроблені у період, коли їх реставрували, а також кінцевий варіант – оновлені ікони.

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