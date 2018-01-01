Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО





Про це пише



Адміністратор готелю повідомила, що літера «н» зламалася через негоду декілька днів тому.



За її інформацією, над тим, аби вивіску повністю полагодити, невдовзі працюватимуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька на готелі «Україна» 25 жовтня лучани спостерігали зіпсовану вивіску.Про це пише Конкурент Адміністратор готелю повідомила, що літера «н» зламалася через негоду декілька днів тому.За її інформацією, над тим, аби вивіску повністю полагодити, невдовзі працюватимуть.

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