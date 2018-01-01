Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 21:22
У центрі Луцька на готелі «Україна» 25 жовтня лучани спостерігали зіпсовану вивіску.
Про це пише Конкурент.
Адміністратор готелю повідомила, що літера «н» зламалася через негоду декілька днів тому.
За її інформацією, над тим, аби вивіску повністю полагодити, невдовзі працюватимуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Конкурент.
Адміністратор готелю повідомила, що літера «н» зламалася через негоду декілька днів тому.
За її інформацією, над тим, аби вивіску повністю полагодити, невдовзі працюватимуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
це природа поставила наголос
Останні новини
Жінці в Луцьку врятували життя завдяки дзвінку з Києва. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
Індекс демократичності: Луцьк – серед гірших
Сьогодні, 21:34
Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 21:22
Показали врятовану сакральну спадщину Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:09
Сенцов став лауреатом премії Сахарова
Сьогодні, 20:37