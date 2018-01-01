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Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО

Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО
У центрі Луцька на готелі «Україна» 25 жовтня лучани спостерігали зіпсовану вивіску.

Про це пише Конкурент.

Адміністратор готелю повідомила, що літера «н» зламалася через негоду декілька днів тому.

За її інформацією, над тим, аби вивіску повністю полагодити, невдовзі працюватимуть.

Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО
Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО
Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО
Негода поламала вивіску готелю в центрі Луцька. ФОТО

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Теги: негода, Луцьк
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це природа поставила наголос
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