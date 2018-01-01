Опублікували відео із затримання на хабарі луцького патрульного

затримання у Луцьку працівника патрульної поліції, який вимагав хабар обсягом 60 тис гривень.



Відео з’явилося на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



До 12 років в'язниці загрожує працівнику патрульної поліції Волині. Він вимагав від місцевого підприємця 60 тисяч гривень харбаря.



Речниця управління СБУ в області Іванна Поліщук розповіла, що в таку суму старший інспектор оцінив надання дозволу на встановлення біг-бордів вздовж доріг.



Оперативники задокументували отримання поліцейським частини хабара – 16 тисяч гривень.







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