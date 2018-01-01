вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Опублікували відео із затримання на хабарі луцького патрульного

Опублікували відео із затримання на хабарі луцького патрульного
У мережі оприлюднили відео із затримання у Луцьку працівника патрульної поліції, який вимагав хабар обсягом 60 тис гривень.

Відео з’явилося на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

До 12 років в'язниці загрожує працівнику патрульної поліції Волині. Він вимагав від місцевого підприємця 60 тисяч гривень харбаря.

Речниця управління СБУ в області Іванна Поліщук розповіла, що в таку суму старший інспектор оцінив надання дозволу на встановлення біг-бордів вздовж доріг.

Оперативники задокументували отримання поліцейським частини хабара – 16 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, Волинь, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Газовики пояснили, чому у волинян вибухали лічильники
Сьогодні, 00:52
Опублікували відео із затримання на хабарі луцького патрульного
Сьогодні, 00:07
26 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Місія ОБСЄ не побачила російського втручання на Донбасі
25 жовтень, 22:46
Через затриманих на Волині самозванців у Нацгвардії заговорили про форму
25 жовтень, 22:26
Схожі новини
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО 400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
04 вересень, 21:32
Луцького чиновника через хабар затримали на робочому місці. ФОТО Луцького чиновника через хабар затримали на робочому місці. ФОТО
25 липень, 21:13
У СБУ розказали, за що волинський поліцейський вимагав 20 тисяч У СБУ розказали, за що волинський поліцейський вимагав 20 тисяч
16 травень, 22:20
На хабарі погорів майор Луцького прикордонного загону На хабарі погорів майор Луцького прикордонного загону
07 травень, 21:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Газовики пояснили, чому у волинян вибухали лічильники
Сьогодні, 00:52
 0
Опублікували відео із затримання на хабарі луцького патрульного
Сьогодні, 00:07
 0
26 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Місія ОБСЄ не побачила російського втручання на Донбасі
25 жовтень, 22:46
 0
Через затриманих на Волині самозванців у Нацгвардії заговорили про форму
25 жовтень, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8