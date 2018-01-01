У лісі на Волині знайшли червонокнижну соню. ФОТО



Волинська письменниця та журналістка Наталія Лабнюк у лісі в Камінь-Каширському районі, збираючи гриби, знайшла занесену до міжнародної «Червоної книги» тваринку з родини мишачих – соню лісову.



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«Вже зараз міцно спить, навіть коли візьмеш до рук не прокинеться. Колись така жила у нас вдома. Та знахідку поклала назад в її кубельце і накрила. Нехай собі спить до весни», – зазначила Наталія Лабнюк.



Наразі соні лісові у списку охоронюваних видів значаться у списку тварин з невисоким ризиком зникнення. На волинському Поліссі вони ще зустрічаються досить часто. Харчуються ягодами та комахами, дуже полюбляють коників та нічних метеликів. Також ці тварини добре одомашнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська письменниця та журналісткау лісі в Камінь-Каширському районі, збираючи гриби, знайшла занесену до міжнародної «Червоної книги» тваринку з родини мишачих – соню лісову.Про це пише Вісник і К «Вже зараз міцно спить, навіть коли візьмеш до рук не прокинеться. Колись така жила у нас вдома. Та знахідку поклала назад в її кубельце і накрила. Нехай собі спить до весни», – зазначила Наталія Лабнюк.Наразі соні лісові у списку охоронюваних видів значаться у списку тварин з невисоким ризиком зникнення. На волинському Поліссі вони ще зустрічаються досить часто. Харчуються ягодами та комахами, дуже полюбляють коників та нічних метеликів. Також ці тварини добре одомашнюються.

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