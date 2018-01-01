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У лісі на Волині знайшли червонокнижну соню. ФОТО

У лісі на Волині знайшли червонокнижну соню. ФОТО

Волинська письменниця та журналістка Наталія Лабнюк у лісі в Камінь-Каширському районі, збираючи гриби, знайшла занесену до міжнародної «Червоної книги» тваринку з родини мишачих – соню лісову.

Про це пише Вісник і К.

«Вже зараз міцно спить, навіть коли візьмеш до рук не прокинеться. Колись така жила у нас вдома. Та знахідку поклала назад в її кубельце і накрила. Нехай собі спить до весни», – зазначила Наталія Лабнюк.

Наразі соні лісові у списку охоронюваних видів значаться у списку тварин з невисоким ризиком зникнення. На волинському Поліссі вони ще зустрічаються досить часто. Харчуються ягодами та комахами, дуже полюбляють коників та нічних метеликів. Також ці тварини добре одомашнюються.

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Теги: природа, Волинь
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