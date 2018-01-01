У лісі на Волині знайшли червонокнижну соню. ФОТО
Сьогодні, 07:21
Волинська письменниця та журналістка Наталія Лабнюк у лісі в Камінь-Каширському районі, збираючи гриби, знайшла занесену до міжнародної «Червоної книги» тваринку з родини мишачих – соню лісову.
Про це пише Вісник і К.
«Вже зараз міцно спить, навіть коли візьмеш до рук не прокинеться. Колись така жила у нас вдома. Та знахідку поклала назад в її кубельце і накрила. Нехай собі спить до весни», – зазначила Наталія Лабнюк.
Наразі соні лісові у списку охоронюваних видів значаться у списку тварин з невисоким ризиком зникнення. На волинському Поліссі вони ще зустрічаються досить часто. Харчуються ягодами та комахами, дуже полюбляють коників та нічних метеликів. Також ці тварини добре одомашнюються.
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