Мистецтво заради життя: у Луцьку відкрили благодійну виставку
Сьогодні, 05:45
Луцьку юні художники підготували благодійну виставку, аби зібрати гроші на лікування онкохворій дівчині Мар’яні Пархом’юк.
Про це повідомляє телеканал UA: Волинь.
У Луцьку в обласній бібліотеці для юнацтва відкрилась благодійна виставка картин вихованців творчої студії раннього розвитку дитини «Чарівне янголятко».
Юні художники продавали картини, аби допомогти грошима у лікуванні лучанки Мар’яни Пархом’юк, яка нині перебуває на лікуванні у Білорусі.
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Про це повідомляє телеканал UA: Волинь.
У Луцьку в обласній бібліотеці для юнацтва відкрилась благодійна виставка картин вихованців творчої студії раннього розвитку дитини «Чарівне янголятко».
Юні художники продавали картини, аби допомогти грошима у лікуванні лучанки Мар’яни Пархом’юк, яка нині перебуває на лікуванні у Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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