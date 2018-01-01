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Мистецтво заради життя: у Луцьку відкрили благодійну виставку

Мистецтво заради життя: у Луцьку відкрили благодійну виставку
Луцьку юні художники підготували благодійну виставку, аби зібрати гроші на лікування онкохворій дівчині Мар’яні Пархом’юк.

Про це повідомляє телеканал UA: Волинь.

У Луцьку в обласній бібліотеці для юнацтва відкрилась благодійна виставка картин вихованців творчої студії раннього розвитку дитини «Чарівне янголятко».

Юні художники продавали картини, аби допомогти грошима у лікуванні лучанки Мар’яни Пархом’юк, яка нині перебуває на лікуванні у Білорусі.



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Теги: благодійність, Волинь, лікування
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