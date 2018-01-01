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Унікальний музей у Луцьку відзначив 25-річчя. ВІДЕО

Унікальний музей у Луцьку відзначив 25-річчя. ВІДЕО
Музей Волинської ікони відзначив 25-ту річницю заснування. До осередку автентичного сакрального мистецтва завітали не лише поважні гості, а й знані луцькі музики.

Про це йдеться в сюжеті каналу «Сфера–ТВ», - передає Район. Луцьк.

Єдиний музей в Україні, який репрезентує регіональну волинську школу іконопису відзначив солідний ювілей. В унікальній колекції музею – ікони, предмети церковної декоративної різьби та скульптура XVI-XVIII століття.

Колекція продовжує поповнюватись новими експонатами.

Доктор історичних наук Володимир Александрович розповідає, що кожну дату творить плідною працею колектив музею та професіонали із різних галузей мистецтва.

До слова, директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк зауважив, що до музею часто приїжджають іноземні гості. Крім того, це – єдине місце, де можна більше дізнатися про історичні релігійні цікавинки, насолодитися естетичною красою експонатів та навіть помолитися.

Музей має свою найбільшу окрасу та родзинку – Холмську Чудотворну ікону Богородиці, унікальну пам'ятку візантійського мистецтва. З нею пов'язані імена видатних постатей, та низка історичних подій.

Гостя зі Львова Марія Гелитович підкреслює значущість музею для українців.



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Теги: музей, Луцьк
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