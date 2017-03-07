Волинський посадовець за мільйонну оборудку відбувся легким переляком

Федора Богдана на 3,4 тисячі гривень за нецільове використання 5,2 мільйона гривень держкоштів.



Про це йдеться у вироку суду, - передає



Зазначено, що на цей момент Богдан обіймав посаду першого заступника гендиректора - технічного директора «Волиньвугілля».



У вироку йдеться, що підсудний в 2015 році обіймав посаду в.о. гендиректора ДП і направив до обласного управління Державної казначейської служби завідомо неправдиву інформацію про обсяг заборгованості із заробітної плати працівників шахтоуправління «Нововолинське», тим самим здійснивши витрати бюджетних коштів на суму 3,6 мільйона гривень.



Прокуратура інкримінувала Богдану вчинення злочину за ч. 1 ст. 222 (надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою отримання дотацій за відсутності ознак злочину проти власності) Кримінального кодексу.



Більше того, протягом лютого-березня 2016 року в. о. гендиректора «Волиньвугілля» здійснив нецільове використання бюджетних коштів, а саме перерахував оборотні кошти на виплату грошових компенсацій замість видачі молока, на видачу вихідної допомоги при звільненні, а також на виплату заборгованості з оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд оштрафував колишнього виконувача обов'язків гендиректора «Волиньвугілля»на 3,4 тисячі гривень за нецільове використання 5,2 мільйона гривень держкоштів.Про це йдеться у вироку суду, - передає Волинь24 з посиланням Українські Новини.Зазначено, що на цей момент Богдан обіймав посаду першого заступника гендиректора - технічного директора «Волиньвугілля».У вироку йдеться, що підсудний в 2015 році обіймав посаду в.о. гендиректора ДП і направив до обласного управління Державної казначейської служби завідомо неправдиву інформацію про обсяг заборгованості із заробітної плати працівників шахтоуправління «Нововолинське», тим самим здійснивши витрати бюджетних коштів на суму 3,6 мільйона гривень.Прокуратура інкримінувала Богдану вчинення злочину за ч. 1 ст. 222 (надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою отримання дотацій за відсутності ознак злочину проти власності) Кримінального кодексу.Більше того, протягом лютого-березня 2016 року в. о. гендиректора «Волиньвугілля» здійснив нецільове використання бюджетних коштів, а саме перерахував оборотні кошти на виплату грошових компенсацій замість видачі молока, на видачу вихідної допомоги при звільненні, а також на виплату заборгованості з оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності.

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