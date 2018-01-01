Картини, що світяться: незвична галерея у катакомбах





Про це повідомляє



«У підземній галереї представлено 35 робіт місцевих художників. Їхні картини відомі в Україні і за кордоном. Усі твори – самобутні та яскраві, а ще вони світяться у темряві. Твори виконані спеціальною фарбою, яка «заряджається» від сонячних променів або електричного світла. Цікавий дизайн зали та музичний супровід створюють надзвичайну атмосферу", зазначили в ОДА.



За словами голови Біляївської РДА Василя Самокиша, галерея викликала зацікавленість у мешканців району і туристів.



Ідея проекту належить місцевим художницям Марії Василевській та Світлані Ганич, чиї роботи теж представлені у галереї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У катакомбах села Нерубайське Одеської області група місцевих художників відкрили картинну галерею. Роботи створені спеціальними нечутливими до впливу вологи.Про це повідомляє Укрінформ «У підземній галереї представлено 35 робіт місцевих художників. Їхні картини відомі в Україні і за кордоном. Усі твори – самобутні та яскраві, а ще вони світяться у темряві. Твори виконані спеціальною фарбою, яка «заряджається» від сонячних променів або електричного світла. Цікавий дизайн зали та музичний супровід створюють надзвичайну атмосферу", зазначили в ОДА.За словами голови Біляївської РДА, галерея викликала зацікавленість у мешканців району і туристів.Ідея проекту належить місцевим художницям Марії Василевській та, чиї роботи теж представлені у галереї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію