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Як виглядає Земля з відстані мільйонів кілометрів. ФОТО

Як виглядає Земля з відстані мільйонів кілометрів. ФОТО
Космічний апарат NASA Parker Solar Probe зробив фото Землі за допомогою інструменту WISPR. Цей знімок зроблений на відстані 43,2 мільйона кілометрів від нашої планети.

Фото оприлюднене на сайті агентства, - повідомляє 24 канал.

На знімку чітко видно невелику півсферу. Такий ефект виникає, коли камера апарату фокусується на яскравих об'єктах. На цьому фото таким яскравим об'єктом і стала Земля.

При цьому такі півсфери можуть бути, коли об'єктив зонда потрапить Меркурій або Венера.

А на збільшеному зображенні Землі можна також помітити невелику опуклість праворуч. Це частина Місяця, що розташована позаду планети.

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Теги: цікаво, космос
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