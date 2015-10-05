Як виглядає Земля з відстані мільйонів кілометрів. ФОТО
Сьогодні, 03:51
Космічний апарат NASA Parker Solar Probe зробив фото Землі за допомогою інструменту WISPR. Цей знімок зроблений на відстані 43,2 мільйона кілометрів від нашої планети.
Фото оприлюднене на сайті агентства, - повідомляє 24 канал.
На знімку чітко видно невелику півсферу. Такий ефект виникає, коли камера апарату фокусується на яскравих об'єктах. На цьому фото таким яскравим об'єктом і стала Земля.
При цьому такі півсфери можуть бути, коли об'єктив зонда потрапить Меркурій або Венера.
А на збільшеному зображенні Землі можна також помітити невелику опуклість праворуч. Це частина Місяця, що розташована позаду планети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото оприлюднене на сайті агентства, - повідомляє 24 канал.
На знімку чітко видно невелику півсферу. Такий ефект виникає, коли камера апарату фокусується на яскравих об'єктах. На цьому фото таким яскравим об'єктом і стала Земля.
При цьому такі півсфери можуть бути, коли об'єктив зонда потрапить Меркурій або Венера.
А на збільшеному зображенні Землі можна також помітити невелику опуклість праворуч. Це частина Місяця, що розташована позаду планети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Унікальний музей у Луцьку відзначив 25-річчя. ВІДЕО
Сьогодні, 04:59
Як виглядає Земля з відстані мільйонів кілометрів. ФОТО
Сьогодні, 03:51
Картини, що світяться: незвична галерея у катакомбах
Сьогодні, 02:39
Газовики пояснили, чому у волинян вибухали лічильники
Сьогодні, 00:52