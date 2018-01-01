Волинянка Майя Москвич здобула «золото» на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 07:50
Волинянка Майя Москвич на змаганнях "Ігри Нескорених", що зараз проходять в Австралії, виборола золоту медаль.
Про це у Facebook написала Юлія Грищук.
Нагадаємо, Майя змагалася у стрільбі з лука та напередодні виборола першість на кваліфікаційному відборі.
"Команда лучників - золото!!! Але! Попереду ще індивідуальні стрільби: боротися за золото будуть Майя Москвич та Олександр Зозуляк! Тому кулаки не розстискаємо", - написала Юлія.
Як виявилося згодом, Майя Москвич здобула "золото" і в індивідуальних стрільбах.
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Про це у Facebook написала Юлія Грищук.
Нагадаємо, Майя змагалася у стрільбі з лука та напередодні виборола першість на кваліфікаційному відборі.
"Команда лучників - золото!!! Але! Попереду ще індивідуальні стрільби: боротися за золото будуть Майя Москвич та Олександр Зозуляк! Тому кулаки не розстискаємо", - написала Юлія.
Як виявилося згодом, Майя Москвич здобула "золото" і в індивідуальних стрільбах.
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