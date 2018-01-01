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Волинянка Майя Москвич здобула «золото» на «Іграх Нескорених»

Волинянка Майя Москвич здобула «золото» на «Іграх Нескорених»
Волинянка Майя Москвич на змаганнях "Ігри Нескорених", що зараз проходять в Австралії, виборола золоту медаль.

Про це у Facebook написала Юлія Грищук.

Нагадаємо, Майя змагалася у стрільбі з лука та напередодні виборола першість на кваліфікаційному відборі.

"Команда лучників - золото!!! Але! Попереду ще індивідуальні стрільби: боротися за золото будуть Майя Москвич та Олександр Зозуляк! Тому кулаки не розстискаємо", - написала Юлія.

Як виявилося згодом, Майя Москвич здобула "золото" і в індивідуальних стрільбах.

Волинянка Майя Москвич здобула «золото» на «Іграх Нескорених»

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Теги: Майя Москвич, Ігри нескорених
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