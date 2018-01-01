Волинянка Майя Москвич здобула «золото» на «Іграх Нескорених»

Майя Москвич на змаганнях "Ігри Нескорених", що зараз проходять в Австралії, виборола золоту медаль.



Про це у Facebook написала Юлія Грищук.



Нагадаємо, Майя змагалася у стрільбі з лука та напередодні виборола



"Команда лучників - золото!!! Але! Попереду ще індивідуальні стрільби: боротися за золото будуть Майя Москвич та Олександр Зозуляк! Тому кулаки не розстискаємо", - написала Юлія.



Як виявилося згодом, Майя Москвич здобула "золото" і в індивідуальних стрільбах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкана змаганнях "Ігри Нескорених", що зараз проходять в Австралії, виборола золоту медаль.Про це у Facebook написалаНагадаємо, Майя змагалася у стрільбі з лука та напередодні виборола першість на кваліфікаційному відборі "Команда лучників - золото!!! Але! Попереду ще індивідуальні стрільби: боротися за золото будуть Майя Москвич та Олександр Зозуляк! Тому кулаки не розстискаємо", - написала Юлія.Як виявилося згодом, Майя Москвич здобула "золото" і в індивідуальних стрільбах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію