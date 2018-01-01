Кому присвятила перемогу в «Іграх Нескорених» волинянка Майя Москвич. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Волинська ветеранка Майя Москвич, яка у Сіднеї в Австралії виборола "золото" на "Іграх Нескорених", розповіла, кому присвятила цю перемогу.
Про це та про те, як пройшли стрільби, вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Допис Майї подаємо без змін та правок:
"Радійте всі, хто вболівав! Золото! Навіть більше - 2 золота!
Одне ми вибороли в командній стрільбі з Андрій Усач і Сергій Шимчак, друге - індивідуальна першість.
Дякую Богу, тим, хто вірив, молився і підтримував! Хто був моїми крилами, обіймами і натхненням! Окрема подяка тренеру Ольга Ягодкина (Olga Yagodkina)!
Присвячую всім, хто залишився живий після Майдану і війни, і хоча б раз думав: навіщо? чому хтось загинув, а я лишився жити... ? Це не нам було вирішувати! Але як жити далі - вирішуємо саме ми!
Для довідки: мене таки змусили вранці стріляти без шнурочка. І хоч мої постріли були вже не такі бездоганні, як вчора, вони були достатні для результату. А останній, як ви і просили - в «яблучко»
Олександр Зозуляк отримує срібло і ми сьогодні нашою командою лучників поповнюєм скарбничку збірної на + 3!"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це та про те, як пройшли стрільби, вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Допис Майї подаємо без змін та правок:
"Радійте всі, хто вболівав! Золото! Навіть більше - 2 золота!
Одне ми вибороли в командній стрільбі з Андрій Усач і Сергій Шимчак, друге - індивідуальна першість.
Дякую Богу, тим, хто вірив, молився і підтримував! Хто був моїми крилами, обіймами і натхненням! Окрема подяка тренеру Ольга Ягодкина (Olga Yagodkina)!
Присвячую всім, хто залишився живий після Майдану і війни, і хоча б раз думав: навіщо? чому хтось загинув, а я лишився жити... ? Це не нам було вирішувати! Але як жити далі - вирішуємо саме ми!
Для довідки: мене таки змусили вранці стріляти без шнурочка. І хоч мої постріли були вже не такі бездоганні, як вчора, вони були достатні для результату. А останній, як ви і просили - в «яблучко»
Олександр Зозуляк отримує срібло і ми сьогодні нашою командою лучників поповнюєм скарбничку збірної на + 3!"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 26 жовтня
Сьогодні, 09:00
Кому присвятила перемогу в «Іграх Нескорених» волинянка Майя Москвич. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Тисячі волинян звернулися за призначенням субсидій. ВІДЕО
Сьогодні, 08:14