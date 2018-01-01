Кому присвятила перемогу в «Іграх Нескорених» волинянка Майя Москвич. ФОТО

Майя Москвич, яка у Сіднеї в Австралії



Про це та про те, як пройшли стрільби, вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Допис Майї подаємо без змін та правок:



"Радійте всі, хто вболівав! Золото! Навіть більше - 2 золота!



Одне ми вибороли в командній стрільбі з Андрій Усач і Сергій Шимчак, друге - індивідуальна першість.



Дякую Богу, тим, хто вірив, молився і підтримував! Хто був моїми крилами, обіймами і натхненням! Окрема подяка тренеру Ольга Ягодкина (Olga Yagodkina)!



Присвячую всім, хто залишився живий після Майдану і війни, і хоча б раз думав: навіщо? чому хтось загинув, а я лишився жити... ? Це не нам було вирішувати! Але як жити далі - вирішуємо саме ми!



Для довідки: мене таки змусили вранці стріляти без шнурочка. І хоч мої постріли були вже не такі бездоганні, як вчора, вони були достатні для результату. А останній, як ви і просили - в «яблучко»



Олександр Зозуляк отримує срібло і ми сьогодні нашою командою лучників поповнюєм скарбничку збірної на + 3!"





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