Курс валют у Луцьку на 26 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.108, а продаж - 28.367.
Євро при купівлі становить - 31.945, при продажу - 32.551.
Курс російського рубля: купівля - 0.382, продаж - 0.441.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.083, продаж - 7.618.
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Євро при купівлі становить - 31.945, при продажу - 32.551.
Курс російського рубля: купівля - 0.382, продаж - 0.441.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.083, продаж - 7.618.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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