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Курс валют у Луцьку на 26 жовтня

Курс валют у Луцьку на 26 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.108, а продаж - 28.367.

Євро при купівлі становить - 31.945, при продажу - 32.551.

Курс російського рубля: купівля - 0.382, продаж - 0.441.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.083, продаж - 7.618.

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Теги: курс валют, Луцьк
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