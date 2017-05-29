«Щоранку біля ОДА бачу десятки безсмертних», – лучанка про «пішоандонів». ФОТО

У Луцьку на проспекті Волі регулярно бачать людей, які переходять дорогу у невстановленому місці - відразу навпроти Волинської ОДА.Про це у Facebook написала лучанка"Щоранку, поки чекаю маршрутку, бачу біля ОДА десятки безсмертних. До пішохідного переходу з цього місця лише кілька метрів. А вони, напевно, думають, що з ними все завше буде добре, бо «я ж швиденько». Але є і старші люди, які переходять тут дорогу зі швидкістю равлика. Я б на місці водія одного разу добре дала б котромусь із них межи очі, щоб більше не ліз під колеса. А як інакше, якщо не допомагає? Штраф - 51 гривня. Смішно!" - обурюється дівчина.